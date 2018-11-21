Козлов работает в общей группе, Рыков и Тетте надеются скоро вернуться на поле

Защитник "Динамо" Алексей Козлов вернулся в общую группу команды перед матчем 15-го тура РПЛ против "Енисея". Игрок не выходил на поле с 6 октября после игры с "Динамо". Кроме того, надеются в скором времени вернуться в состав Владимир Рыков и Абдул Азиз Тетте.

- Думаю, шанс вернуться есть. Будем совместно с тренерами и врачами решать, - сказал Рыков.

- Я еще испытываю болевые ощущения, но чувствую себя гораздо лучше. Так что к игре с "Енисеем" буду готов, - уверен Тетте.

Матч "Динамо" - "Енисей" состоится 24 ноября, начало - в 14.00 по московскому времени.