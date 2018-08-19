Ковер тура. Такого вы точно не ждали в чемпионате России

Один из болельщиков "Ростова" оригинально отпраздновал гол в ворота "Енисея" в матче 4-го тура РПЛ. Радуясь забитому мячу, он размахивал ковром.

Уже по ходу матча ковер стал мемом. А после игры к его обсуждению подключились клубы и люди из мира футбола.

Так "Ростов" пообещал: за 500 лайков постелем ковер на базе. А в "Енисее" появление ковра на трибунах связали с невероятными промахами гостей и поражением от "Ростова".