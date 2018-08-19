22:30 19 августа | Футбол — РПЛ

Ковер тура. Такого вы точно не ждали в чемпионате России

Болельщик "Ростова".
Болельщик "Ростова".

Один из болельщиков "Ростова" оригинально отпраздновал гол в ворота "Енисея" в матче 4-го тура РПЛ. Радуясь забитому мячу, он размахивал ковром.

Уже по ходу матча ковер стал мемом. А после игры к его обсуждению подключились клубы и люди из мира футбола.

Так "Ростов" пообещал: за 500 лайков постелем ковер на базе. А в "Енисее" появление ковра на трибунах связали с невероятными промахами гостей и поражением от "Ростова".

Ростов - Енисей

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 4-й тур
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