Ковер тура. Такого вы точно не ждали в чемпионате России

Один из болельщиков "Ростова" оригинально отпраздновал гол в ворота "Енисея" в матче 4-го тура РПЛ. Радуясь забитому мячу, он размахивал ковром.
Великолепный пас Алексея Ионова 👏– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 19 августа 2018 г.
Смотрим #РостовЕнисей на #МАТЧПРЕМЬЕР https://t.co/cgSptbJJtohttps://t.co/2D6o8FK9Vc
Уже по ходу матча ковер стал мемом. А после игры к его обсуждению подключились клубы и люди из мира футбола.
Так "Ростов" пообещал: за 500 лайков постелем ковер на базе. А в "Енисее" появление ковра на трибунах связали с невероятными промахами гостей и поражением от "Ростова".