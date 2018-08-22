Ковер против хамона. Спор "Ростова" и клуба третьего испанского дивизиона о форме

Клуб третьего испанского дивизиона "Гихуэло" в Твиттере отреагировал на создание "Ростовом" формы в расцветке ковра. Идея о создании такой экипировки появилась после того, как один из болельщиков дончан пришел на матч 4-го тура чемпионата России против "Енисея" (4:0) с ковром и бурно отмечал голы, что попало в телетрансляцию.

"Привет, "Ростов", хорошая попытка, но хамонета (форма в р цветах хамона. – Прим. "СЭ") всегда будет номером один. Если в переводе есть ошибки, вините Google Translate", – говорится в сообщении "Гихуэло".



"Привет! Мы планируем съесть ваш хамон на нашем ковре. Мы могли бы приехать в Испанию, чтобы тренироваться в зимой. До встречи!", – ответил "Ростов".

Hola!

Vamos a comer vuestro jamón en nuestra alfombra 😂 – Football Club Rostov (@rostovfc) 22 августа 2018 г.

"В чем сила, брат? В ковре". Главное событие тура