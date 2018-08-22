20:57 | Футбол — РПЛ

Ковальчук поздравил Дзюбу с днем рождения


Нападающий "Лос-Анджелеса"  Илья Ковальчук поздравил форварда "Зенита"  Артема Дзюбу с днем рождения. Сегодня игроку петербургского клуба исполнилось 30 лет.

- Дзюба ответил, что будет как корова на льду (на приглашение принять участие в хоккейном матче) Это больше, наверное, был такой небольшой подкол, - цитирует Ковальчука РИА Новости. - Пользуясь случаем, конечно, мы его поздравляем, желаем ему удачи, побольше забитых голов.

Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. В составе петербургского клуба он выигрывал Кубок России, а также Суперкубок (дважды).

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