Сегодня состоится матч 18-го тура чемпионата России между "Уралом" и "Краснодаром". Встреча в Екатеринбурге начнется в 11.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Урал" - "Краснодар"

Прогноз Winline – П1 3.78 – Н 3.27 – П2 1.96

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Урал" - "Краснодар".

Прямая трансляция матча "Урал" - "Краснодар" – в воскресенье, 26 ноября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Урал": Годзюр - Кулаков, Балажиц, Чернов, Данцев - Бавин, Бумаль - Димитров, Бикфалви, Евсеев - Ильин.

"Краснодар": Крицюк - Петров, Грицаенко, Гранквист, Рамирес - Каборе, Газинский - Подберезкин, Перейра, Классон - Смолов.

ПОТЕРИ: Хозин (травма) - Мамаев, Мартынович, Окриашвили (все - травма).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

В трех последних домашних матчах с "Краснодаром" екатеринбуржцы одержали одну победу при двух ничьих.

1 победу в Екатеринбурге одержал "Краснодар" (+1=2-1, мячи 5-5). В октябре 2013 года "быки" выиграли со счетом 2:0, а голами отметились до сих пор выступающие за южан Жоаузинью и Маурисио Перейра.

5 голов забил Федор Смолов в трех матчах против "шмелей" после перехода из "Урала" в "Краснодар". В апреле 2016 года форвард отметился покером, а в ноябре 2016-го – одним точным ударом.

ПРОГНОЗ

Борис ИГНАТЬЕВ, бывший главный тренер сборной России:

0:1 Проигравшие в прошлом туре соперники сделают все, чтобы взять три очка. Поставлю на краснодарцев, шансы которых для меня выглядят предпочтительнее.

Евгений БЕЛОУСОВ, корреспондент "СЭ":

0:2 Если "Краснодар" собирается в Европу, терять очки в Екатеринбурге противопоказано. Шалимов донесет это до команды, которой по силам одолеть "Урал".