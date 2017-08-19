Сегодня состоится матч 7-го тура чемпионата России между "Уралом" и ЦСКА. Встреча в Екатеринбурге начнется в 15.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Урал" - ЦСКА

Прогноз Winline – П1 5.27 – Н 3.48 – П2 1.66

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Урал" - ЦСКА.

Прямая трансляция матча "Урал" - ЦСКА – в субботу, 19 августа, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Урал": Годзюр - Кулаков, Балажиц, Ароян, Данцев - Емельянов, Фидлер - Чантурия, Бикфалви, Григорьев - Ильин.

ЦСКА: Акинфеев - В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий - Мариу Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Набабкин - Чалов, Витинью.

ПОТЕРИ: Манучарян, Хозин (оба - травма), Димитров (под вопросом) - нет.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

С момента возвращения в премьер-лигу "Урал" отнял очки у ЦСКА только в самой первой встрече, 17 июля 2013 года сыграв в Екатеринбурге вничью 2:2.

С учетом Кубка России армейцы одержали над екатеринбуржцами восемь побед подряд и не пропускали в трех последних матчах.

ПРОГНОЗ

Сергей АНДРЕЕВ бывший нападающий СКА, сборной СССР, экс-тренер "Ростсельмаша":

0:0 "Урал" не потерпел ни одного поражения за шесть туров. Не могу сказать, что у команды Тарханова какая-то сумасшедшая игра, зато есть характер. Армейцы подустали, им тяжело в таком плотном графике. Гончаренко выпустит полурезервный состав? Не думаю. Впереди важный ответный поединок с "Янг Бойз". Но если армейцы уступят в Екатеринбурге, могут навечно отстать от лидеров.

Виталий АЙРАПЕТОВ корреспондент "СЭ":

1:1 ЦСКА не победит в Екатеринбурге. Скажется усталость после тяжелейшего выезда в Берн. Да и команда Тарханова – тот еще крепкий орешек, "Зенит" не даст соврать. Думаю, у хозяев отличится вызванный в сборную Ильин, у гостей – Витинью.