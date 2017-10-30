Сегодня состоится матч 15-го тура чемпионата России между "Уфой" и "Рубином". Встреча в Уфе начнется в 17.00 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Уфа" - "Рубин"
Прогноз Winline – П1 3.04 – Н 2.69 – П2 2.64
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Уфа" - "Рубин".
Прямая трансляция матча "Уфа" - "Рубин" – в понедельник, 30 октября, на канале "Наш футбол".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Уфа": Беленов - Сухов, Никитин, Аликин, Живоглядов, Стоцкий - Пауревич, Ванек - Сысуев, Кротов - Игбун.
"Рубин": Рыжиков - Гранат, Сесар Навас, Сигурдссон - М'Вила - Бауэр, Камболов, Оздоев, Кудряшов - Лестьенн, Канунников.
ПОТЕРИ: Йокич, Тумасян (оба - дисквалификация), Табидзе (под вопросом) - Кузьмин (травма), Джанаев (под вопросом).
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
7 голов забила "Уфа" в матчах против "Рубина" (+0=3-3, мячи 7-11). Чаще, чем казанцам, клуб из столицы Башкирии забивал в чемпионате только "Спартаку" (10).
4 матча продолжается беспроигрышная серия "Уфы" в премьер-лиге. Команда Сергея Семака сыграла вничью с ЦСКА и "СКА-Хабаровск" и победила "Арсенал" и "Локомотив".
2 раза Курбану Бердыеву противостояла команда, которую возглавлял тренер, игравший под его руководством в премьер-лиге. В сезоне-2012/13 "Рубин" сначала уступил "Амкару" Рустама Хузина (0:1), а затем сыграл с ним вничью (1:1). Наставник "Уфы" Сергей Семак провел у Бердыева два с половиной сезона и завоевал два золота.
16 желтых и три красные карточки было показано в трех последних матчах между "Рубином" и "Уфой" в чемпионате.
ПРОГНОЗ
Александр ГРИШИН, главный тренер юношеской сборной России, экс-полузащитник ЦСКА:
0:0 "Рубин" любит закрыться в обороне, и "Уфа" играет в схожей манере. Хозяевам будет тяжело забить, а казанцев устроит на выезде и ничья.
Павел ГУРЕВИЧ, корреспондент "СЭ":
1:0 "Уфа" на подъеме после боевой ничьей на выезде со "СКА-Хабаровском". А "Рубин" пока в стадии становления, и в этом сезоне не стоит ждать от команды хороших результатов.