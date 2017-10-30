Сегодня состоится матч 15-го тура чемпионата России между "Уфой" и "Рубином". Встреча в Уфе начнется в 17.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Уфа" - "Рубин"

Прогноз Winline – П1 3.04 – Н 2.69 – П2 2.64

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Уфа" - "Рубин".

Прямая трансляция матча "Уфа" - "Рубин" – в понедельник, 30 октября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Уфа": Беленов - Сухов, Никитин, Аликин, Живоглядов, Стоцкий - Пауревич, Ванек - Сысуев, Кротов - Игбун.

"Рубин": Рыжиков - Гранат, Сесар Навас, Сигурдссон - М'Вила - Бауэр, Камболов, Оздоев, Кудряшов - Лестьенн, Канунников.

ПОТЕРИ: Йокич, Тумасян (оба - дисквалификация), Табидзе (под вопросом) - Кузьмин (травма), Джанаев (под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

7 голов забила "Уфа" в матчах против "Рубина" (+0=3-3, мячи 7-11). Чаще, чем казанцам, клуб из столицы Башкирии забивал в чемпионате только "Спартаку" (10).

4 матча продолжается беспроигрышная серия "Уфы" в премьер-лиге. Команда Сергея Семака сыграла вничью с ЦСКА и "СКА-Хабаровск" и победила "Арсенал" и "Локомотив".

2 раза Курбану Бердыеву противостояла команда, которую возглавлял тренер, игравший под его руководством в премьер-лиге. В сезоне-2012/13 "Рубин" сначала уступил "Амкару" Рустама Хузина (0:1), а затем сыграл с ним вничью (1:1). Наставник "Уфы" Сергей Семак провел у Бердыева два с половиной сезона и завоевал два золота.

16 желтых и три красные карточки было показано в трех последних матчах между "Рубином" и "Уфой" в чемпионате.

ПРОГНОЗ

Александр ГРИШИН, главный тренер юношеской сборной России, экс-полузащитник ЦСКА:

0:0 "Рубин" любит закрыться в обороне, и "Уфа" играет в схожей манере. Хозяевам будет тяжело забить, а казанцев устроит на выезде и ничья.

Павел ГУРЕВИЧ, корреспондент "СЭ":

1:0 "Уфа" на подъеме после боевой ничьей на выезде со "СКА-Хабаровском". А "Рубин" пока в стадии становления, и в этом сезоне не стоит ждать от команды хороших результатов.