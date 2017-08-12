Сегодня состоится матч 6-го тура чемпионата России между "Уфой" и "Ростовом"​. Встреча в Уфе начнется в 15.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Уфа" - "Ростов"

Прогноз Winline – П1 2.91 – Н 2.74 – П2 2.69

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Уфа" - "Ростов".

Прямая трансляция матча "Уфа" - "Ростов" - в субботу, 12 августа, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Уфа": Беленов - Табидзе, Аликин, Никитин - Сухов, Стоцкий, Пауревич, Засеев, Йокич - Игбун, Фатаи.

"Ростов": Песьяков - Паршивлюк, Ингасон, Вилюш, Мевля - Гацкан, Байрамян - Калачев, Могилевец, Зуев - Дядюн.

ПОТЕРИ: Тумасян (травма) - Бухаров, Макеев (оба - под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Уфа" никогда не обыгрывала ростовчан в премьер-лиге, дома набрав лишь два очка (+0=3-3).

Под началом Леонида Кучука "Ростов" не проиграл ни одного гостевого матча (+2=1-0).

ПРОГНОЗ

Олег КОРНАУХОВ? бывший защитник "Торпедо" и ЦСКА:

1:0 Поддержу своего друга Сергея Семака. Рад, что с "Уфой" он пока идет без поражений. Играет команда прагматично, но это понятно – всегда надо исходить из набора исполнителей.

Александр КРУЖКОВ, обозреватель "СЭ":

0:0 Уверен в одном – голов будет мало. А может, вообще нули так и замрут на табло. Потому что ни "Уфу", ни "Ростов" это, скорее всего, не расстроит.