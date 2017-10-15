Сегодня состоится матч 13-го тура чемпионата России между "Уфой" и "Локомотивом". Встреча в Уфе начнется в 14.00 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Уфа" - "Локомотив"
Прогноз Winline – П1 3.89 – Н 2.87 – П2 2.11
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Уфа" - "Локомотив".
Прямая трансляция матча "Краснодар" - ЦСКА – в воскресенье, 15 октября, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Уфа": Беленов - Табидзе, Аликин, Живоглядов - Стоцкий, Пауревич, Ванек, Засеев, Йокич - Обляков, Игбун.
"Локомотив": Гильерме - Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, В. Денисов - И. Денисов, Тарасов - Ант. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш - Эдер.
ПОТЕРИ: нет - Ари, Маргасов, Чорлука (все - травма), Рыбус (под вопросом).
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
"Уфа" не может забить "Локомотиву" на протяжении пяти матчей.
Уфимцы забили лишь пять голов в пяти домашних матчах. Меньше команды Сергея Семака на своем поле забивают только "Ростов" и "Амкар" (по 3 гола).
"Локомотив" выиграл два последних матча в Уфе с общим счетом 4:0.
Команда Юрия Семина не потерпела ни одного поражения на выезде в текущем сезоне премьер-лиги.
ПРОГНОЗ
Сергей КИРЬЯКОВ, бывший нападающий сборной России:
0:1. Победа "Локомотива". Команда на ходу, вырывает очки даже в тяжело складывающихся матчах. А здесь больших трудностей возникнуть не должно.
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, заместитель шефа отдела: футбола "СЭ":
0:1. Согласен. Именно в таких матчах "Локо" набирает очки. Наберет и сейчас.