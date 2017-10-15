Сегодня состоится матч 13-го тура чемпионата России между "Уфой" и "Локомотивом". Встреча в Уфе начнется в 14.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Уфа" - "Локомотив"

Прогноз Winline – П1 3.89 – Н 2.87 – П2 2.11

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Уфа" - "Локомотив".

Прямая трансляция матча "Краснодар" - ЦСКА – в воскресенье, 15 октября, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Уфа": Беленов - Табидзе, Аликин, Живоглядов - Стоцкий, Пауревич, Ванек, Засеев, Йокич - Обляков, Игбун.

"Локомотив": Гильерме - Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, В. Денисов - И. Денисов, Тарасов - Ант. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш - Эдер.

ПОТЕРИ: нет - Ари, Маргасов, Чорлука (все - травма), Рыбус (под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Уфа" не может забить "Локомотиву" на протяжении пяти матчей.

Уфимцы забили лишь пять голов в пяти домашних матчах. Меньше команды Сергея Семака на своем поле забивают только "Ростов" и "Амкар" (по 3 гола).

"Локомотив" выиграл два последних матча в Уфе с общим счетом 4:0.

Команда Юрия Семина не потерпела ни одного поражения на выезде в текущем сезоне премьер-лиги.

ПРОГНОЗ

Сергей КИРЬЯКОВ, бывший нападающий сборной России:

0:1. Победа "Локомотива". Команда на ходу, вырывает очки даже в тяжело складывающихся матчах. А здесь больших трудностей возникнуть не должно.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, заместитель шефа отдела: футбола "СЭ":

0:1. Согласен. Именно в таких матчах "Локо" набирает очки. Наберет и сейчас.