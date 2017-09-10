Сегодня состоится матч 9-го тура чемпионата России между "Уфой" и "Краснодаром"​. Встреча в Уфе начнется в 16.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Уфа" - "Краснодар"

Прогноз Winline – П1 3.27 – Н 3.03 – П2 2.25

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Уфа" - "Краснодар".

Прямая трансляция матча "Уфа" - "Краснодар" – в воскресенье, 10 сентября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Уфа": Беленов - Табидзе, Аликин, Живоглядов - Стоцкий, Пауревич, Ванек, Засеев, Йокич - Игбун, Фатаи.

"Краснодар": Синицын - Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес - Каборе, Газинский - Подберезкин, Мамаев, Классон - Смолов.

ПОТЕРИ: нет - Окриашвили, Ристич (оба - под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Уфа" еще ни разу не обыгрывала "Краснодар" на своем поле. В трех матчах зафиксировано две ничьих и еще раз команда из Башкирии уступила "быкам".

Безвыигрышная серия "Уфы" продолжается уже четыре матча. За это время подопечные Сергея Семака дважды сыграли вничью и два раза проиграли.

Две последние встречи "Краснодара" и "Уфы" завершили нулевыми ничьими.

Пропустивший начало чемпионата из-за травмы Федор Смолов в матче предыдущего тура против "Динамо" забил первые голы в нынешнем сезоне.

ПРОГНОЗ

Владислав РАДИМОВ, бывший капитан "Зенита" и экс-главный тренер "Зенита-2":

2:2 Самый тяжелый и непредсказуемый матч в туре. Мне вообще непонятно, в каком русле может произойти эта игра. Пусть будет 2:2. Честно скажу, этот результат – "от фонаря", а как будет в действительности – не представляю.

Игорь РАБИНЕР, обозреватель "СЭ":

0:0 "Быков" бросает то в жар, то в холод, и мне кажется, что во встрече с одной из самых осторожных и оборонительных команд лиги зрелищности не будет. "Уфа" даже дома не станет раскрываться, и все закончится тем же, с чего и начнется.