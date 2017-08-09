Сегодня состоится матч 5-го тура чемпионата России между "Тосно" и ЦСКА​. Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 20.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Тосно" - ЦСКА

Прогноз Winline – П1 8.67 – Н 4.27 – П2 1.37

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Тосно" - ЦСКА.

Прямая трансляция матча "Тосно" - ЦСКА - в среду, 9 августа, на канале "Футбол 1".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Тосно": Юрченко - Абазов, Дугалич, Буйволов, Чернов - Карницкий, Руст. Мухаметшин - Галиулин, Роша, Мелкадзе - Заболотный.

ЦСКА: Помазун - В. Березуцкий, Игнашевич, А. Березуцкий - Мариу Фернандес, Вернблум, Головин, Натхо, Щенников - Чалов, Дзагоев.

ПОТЕРИ: Вукушич (травма), Дудиев, Казаев (оба - под сомнением) - Акинфеев (травма).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

В двух домашних матчах нового сезона "Тосно" не забил ни одного мяча. В первом туре команда Дмитрия Парфенова уступила "Уфе"(0:1), а в третьем с тем же счетом проиграла "Зениту".

Армейцы являются второй по результативности командой чемпионата. В четырех матчах футболисты ЦСКА отличились семь раз. Больше них забил только "Зенит".

ПРОГНОЗ

Александр МОСТОВОЙ, экс-полузащитник сборной России:

1:1 Оплеуха, которую армейцы получили от "Рубина", многих удивила, но я предполагал, что казанцы как минимум не проиграют. Так и вышло. И дело не только в ошибках молодого вратаря. Ему как раз желаю удачи, такое со всеми бывает. ЦСКА не впечатляет в целом. Думаю, на "Петровском" возможна сенсация.

Филипп ПАПЕНКОВ, корреспондент "СЭ":

1:2 В отличие от "Рубина" дебютанты премьер-лиги не смогут сдержать ответные атаки красно-синих. При всех кадровых бедах ЦСКА и близости важнейших матчей с "Янг Бойз" соперников вроде "Тосно" вице-чемпионы способны щелкать как орешки. Даже без Акинфеева. Слишком велика разница в опыте и мастерстве.