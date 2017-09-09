Сегодня состоится матч 9-го тура чемпионата России между "Тосно" и "Анжи"​​. Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 14.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Тосно" - "Анжи"

Прогноз Winline – П1 2.06 – Н 3.01 – П2 3.81

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Тосно" - "Анжи".

Прямая трансляция матча "Тосно" - "Анжи" – в субботу, 9 сентября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Тосно": Юрченко - Дудиев, Дугалич, Шахов, Чернов - Карницкий - Мухаметшин, Роша, Казаев, Мелкадзе - Заболотный.

"Анжи": Будаков - Мусалов, Брызгалов, Армаш, Полуяхтов - Афонин, Гулиев - Данченко, Долгов, Яковлев - Лескано.

ПОТЕРИ: Вукушич, Галиулин (оба - травма) - Лория (под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Команда из Ленинградской области пока не выиграла в премьер-лиге ни одного домашнего матча (=1-3).

Оба матча "Анжи" с "Тосно" в первенстве ФНЛ завершились победами хозяев со счетом 1:0.

ПРОГНОЗ

Владислав РАДИМОВ, бывший капитан "Зенита" и экс-главный тренер "Зенита-2":

3:1 "Тосно" просто сильнее. Если будет возможность, схожу на этот матч на "Петровский". Команда мне нравится. Думаю, те люди, которые на нее ходят, получают удовольствие. Она не закрыто играет, а пытается атаковать, и иногда у нее это неплохо – со скидкой на дебют в РФПЛ – получается. Поэтому думаю, что больших проблем в этом матче "Тосно" сможет избежать.

Игорь РАБИНЕР, обозреватель "СЭ":

2:0 На сегодня это команды разного уровня. Как ни странно, вчерашний клуб ФНЛ смотрится гораздо более цельно и качественно. Приглашение СтаниславомЧерчесовым сразу трех тосненцев в сборную, пусть и экспериментальную, доказывает, что это не осталось незамеченным. "Анжи" же пока – самая неубедительная команда сезона.