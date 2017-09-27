Сегодня состоится матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Спортингом" и "Барселоной"​. Встреча в Лиссабоне начнется в 21.45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Спортинг" - "Барселона"

Прогноз Winline – П1 6.43 – Н 4.97 – П2 1.43

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спортинг" - "Барселона".

Прямая трансляция матча "ПСЖ" - "Бавария" – в среду, 27 сентября, на канале "Матч! Игра".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Спортинг": Руй Патрисиу - Пиччини, Коатес, Матье, Фабиу Коэнтрау - Вильям Карвалью, Батталья - Желсон Мартинш, Бруну Фернандеш, Акунья - Дост.

"Барселона": тер Штеген - Нелсон Семеду, Пике, Юмтити, Жорди Альба - Паулинью, Бускетс, Иньеста - Деулофеу, Месси, Суарес.

ПОТЕРИ: Руис (под вопросом) - Рафинья, Дембеле (оба - травма).