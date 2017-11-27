Сегодня состоится матч 18-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом". Встреча в Москве начнется в 19.30.

Котировки букмекеров на матч "Спартак" - "Зенит"

Прогноз Winline – П1 2.39 – Н 3.33 – П2 2.77

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Зенит".

Прямая трансляция матча "Спартак" - "Зенит" – в понедельник, 27 ноября, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Спартак": Селихов - Кутепов, Таски, Джикия - Фернанду, Глушаков - Самедов, Луиз Адриану, Промес, Комбаров - Зе Луиш.

"Зенит": Лодыгин - Смольников, Маммана, Мевля, Кришито - Паредес, Кузяев, Краневиттер - Ригони, Кокорин, Полоз.

ПОТЕРИ: Ананидзе, Тигиев, Тимофеев (все - травма) - Лунев, Анюков, Шатов (все - травма).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

4 мяча забил экс-спартаковец Артем Дзюба в пяти матчах против родной команды. В этих встречах "Зенит" набрал десять очков (+3=1-1, мячи 17-9), а форвард только однажды (в первом круге нынешнего чемпионата) ушел с поля без гола.

100-й матч в премьер-лиге сыграет в понедельник лидер "Спартака" Квинси Промес. В 99 поединках голландец отметился 51 голом, 28 передачами, 12 желтыми и одной красной карточками.

57 голов забили в сумме "Спартак" и "Зенит" – две самые результативные команды чемпионата, которым предстоит очная встреча на "Открытие Арене".

5 лет "Зенит" не может добиться гостевой победы над "Спартаком" (+0=2-2, мячи 6-11). Последний успешный для сине-бело-голубых матч состоялся 30 ноября 2012 года, когда команда Лучано Спаллетти была сильнее со счетом 4:2.

0 гостевых поражений потерпел в текущем чемпионате "Зенит" (+4=5-0, мячи 9-3). Питерцы пропускают на чужом поле реже всех – огорчить их сумели только уралец Эрик Бикфалви и махачкалинцы Олег Данченко и Адлан Кацаев.

700-й матч в чемпионатах России проведет "Зенит" (+343=198-158, мячи 1113-689). Большее количество встреч имеют на своем счету "Локомотив", "Спартак", ЦСКА (по 790), "Крылья Советов" (746) и "Ростов" (729).

ПРОГНОЗ

Борис ИГНАТЬЕВ, бывший главный тренер сборной России:

1:1 "Спартак" – в хорошем игровом и психологическом состоянии. В атаке действовали уверенно и в Лиге чемпионов, хоть и без оглядки на свои ворота. "Зенит" несколько сбавил, но мотивация будет зашкаливать, и закономерным итогом станет боевая ничья.

Евгений БЕЛОУСОВ, корреспондент "СЭ":

2:1 Спартаковцы настроены реабилитироваться за разгром на Неве в первом круге. У чемпиона поправились лидеры и появились осмысленные действия в атаке. Без боя питерцы не сдадутся, но победу в центральном матче тура вырвут красно-белые.