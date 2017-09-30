Сегодня состоится матч 12-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Уралом". Встреча в Москве начнется в 19.00.

Котировки букмекеров на матч "Спартак" - "Урал"

Прогноз Winline – П1 1.51 – ​Н 4.14 – ​П2 5.68

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Урал".

Прямая трансляция матча "Спартак" - "Урал" – в субботу, 30 сентября, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Спартак": Селихов - Ещенко, Боккетти, Таски, Джикия - Пашалич, Фернанду - Самедов, Попов, Бакаев - Луиз Адриану.

"Урал": Годзюр - Кулаков, Ароян, Балажиц, Меркулов - Емельянов, Бавин - Чантурия, Бикфалви, Димитров - Ильин.

ПОТЕРИ: Ананидзе, Глушаков, Давыдов, Зе Луиш, Зобнин, Промес, Ребров, Тигиев, Тимофеев (все - травмы), Пашалич (под вопросом) - Данцев, Димитров (оба - травма), Хозин, Фидлер (оба - под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Четыре последних матча "Спартака" и "Урала" завершились со счетом 1:0. После успеха "шмелей" в Тушино в ноябре 2015-го три минимальных победы одержали красно-белые.

Екатеринбуржцы в текущем сезоне забивали голы во всех пяти гостевых матчах, суммарно отличившись шесть раз (+2=2-1). Треть мячей на счету полузащитника Бикфалви.

ПРОГНОЗ

Виктор БУЛАТОВ, трехкратный чемпион России в составе "Спартака":

2:1 Несмотря на то, что спартаковцы отдали много сил в Лиге чемпионов и измучены травмами, а матч будет очень непростой, все же предположу, что они добьются победы.

Евгений ЗЫРЯНКИН, обозреватель "СЭ":

1:1 Не то чтобы я не верю в "Спартак" – просто очень убедителен в этом сезоне "Урал". А красно-белые для него всегда были хорошим раздражителем.