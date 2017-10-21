Сегодня состоится матч 14-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Амкаром". Встреча в Москве начнется в 19.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Спартак" - "Амкар"

Прогноз Winline – П1 1.33 – Н 4.31 – П2 8.90

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Амкар".

Прямая трансляция матча "Спартак" - "Амкар" – в субботу, 21 октября, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Спартак": Селихов - Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров - Фернанду, Глушаков - Промес, Попов, Мельгарехо - Луиз Адриану.

"Амкар": Нигматуллин - Милькович, Конде, Белоруков, Сиваков, Идову - Эззатолахи - Баланович, Гол, Комолов - Прокофьев.

ПОТЕРИ: Ананидзе, Зе Луиш, Зобнин, Ребров, Самедов, Тигиев, Тимофеев (все - травма) - Гасилин, Занев, Форбс (все - травма).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Спартак" выиграл у уральцев четыре последних матча с суммарным счетом 7:2, и три гола забил Промес.

Пермяки уже набирали очки в Тушино, в мае 2015 года упустив победу в компенсированное время (3:3).

ПРОГНОЗ

Анатолий БАЙДАЧНЫЙ, бывший нападающий "Динамо" и сборной СССР:

2:1 Красно-белые после яркой победы над "Севильей" пребывают в прекрасном настроении. Забивают они много, думаю, смогут взломать и пермскую крепость. Но вместе с тем и пропустят, потому что проблемы с обороной у "Спартака" есть.

Михаил ГОНЧАРОВ корреспондент "СЭ":

1:0 Ожидаю матча, наполненного борьбой и стыками. Плюс красно-белым будет тяжело настроиться после "Севильи" на скромный "Амкар". Но на один гол они должны наиграть.