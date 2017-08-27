Сегодня состоится матч 8-го тура чемпионата России между "СКА-Хабаровск" и "Спартаком". Встреча в Хабаровске начнется в 11.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "СКА-Хабаровск" - "Спартак"

Прогноз Winline – П1 5.88 – Н 3.68 – П2 1.57

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "СКА-Хабаровск" - "Спартак".

Прямая трансляция матча "СКА-Хабаровск" - "Спартак" – в воскресенье, 27 августа, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"СКА-Хабаровск": Довбня - Пуцко, Эдиев, Димидко - Черевко, Габулов, Баляйкин, Дедечко, Никифоров, Наваловский - Маркович.

"Спартак": Ребров - Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров - Пашалич, Фернанду - Ананидзе, Глушаков, Промес - Луиз Адриану.

ПОТЕРИ: нет - Зе Луиш, Зобнин, Попов, Тимофеев (все - травма), Самедов (дисквалификация)

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Единственное очное противостояние команд в истории закончилось в пользу СКА. В рамках 1/16 финала Кубка России-2016/17 хабаровчане дома победили "Спартак" со счетом 1:0.

В нынешнем сезоне красно–белые пропускают на выезде больше всех в чемпионате. В четырех матчах соперники огорчили команду Массимо Карреры девять раз.

ПРОГНОЗ

Валерий НЕПОМНЯЩИЙ, известный российский тренер:

1:2. После провала в матче с "Локомотивом" чемпиону просто некуда деваться. К тому же известно, что чем труднее "Спартаку", тем он злее и опаснее.

Александр ЛЬВОВ, обозреватель "СЭ":

1:1. Согласно поговорке, кто рано встает, тому Бог подает. Это я к тому, что встреча для гостей по московскому времени начнется в 11 утра. Значит, один гол им уже обеспечен. Хозяева же выйдут на поле в привычные 18:00. К тому же дома. Коса на камень – и с миром по домам.