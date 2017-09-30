Сегодня состоится матч 12-го тура чемпионата России между "СКА-Хабаровск" и "Ростовом". Встреча в Хабаровске начнется в 11.30 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "СКА-Хабаровск" - "Ростов"
Прогноз Winline – П1 5.62 – Н 3.14 – П2 1.72
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "СКА-Хабаровск" - "Ростов".
Прямая трансляция матча "СКА-Хабаровск" - "Ростов" – в субботу, 30 сентября, на канале "Наш футбол".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"СКА-Хабаровск": Довбня - Савичев, Пуцко, Эдиев, Димидко, Наваловский - Дедечко - Габулов, Казанков, Корян - Маркович.
"Ростов": Песьяков - Паршивлюк, Ингасон, Макеев, Вилюш, Байрамян - Гацкан - Калачев, Могилевец, Ионов - Бухаров.
ПОТЕРИ: нет - Бобен (травма), Юсупов (дисквалификация).
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
Дальневосточники три с половиной года назад проиграли "Ростову" оба матча в "стыках" с суммарным счетом 0:3.
Только два игрока нынешнего состава – Гацкан и Калачев – принимали участие в "стыках" с хабаровчанами
ПРОГНОЗ
Виктор БУЛАТОВ, трехкратный чемпион России в составе "Спартака":
0:0 Обе команды проповедуют игру в 3 центральных защитника с акцентом на оборону, а в атаке действуют похуже.
Евгений ЗЫРЯНКИН, обозреватель "СЭ":
1:1 "Ростов" предпочитает закрытую тактику, тем более на столь дальнем выезде, но хабаровчане заставят его немного раскрыться.