Сегодня состоится матч 12-го тура чемпионата России между "СКА-Хабаровск" и "Ростовом"​. Встреча в Хабаровске начнется в 11.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "СКА-Хабаровск" - "Ростов"

Прогноз Winline – П1 5.62 – ​Н 3.14 – ​П2 1.72

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "СКА-Хабаровск" - "Ростов".

Прямая трансляция матча "СКА-Хабаровск" - "Ростов" – в субботу, 30 сентября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"СКА-Хабаровск": Довбня - Савичев, Пуцко, Эдиев, Димидко, Наваловский - Дедечко - Габулов, Казанков, Корян - Маркович.

"Ростов": Песьяков - Паршивлюк, Ингасон, Макеев, Вилюш, Байрамян - Гацкан - Калачев, Могилевец, Ионов - Бухаров.

ПОТЕРИ: нет - Бобен (травма), Юсупов (дисквалификация).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Дальневосточники три с половиной года назад проиграли "Ростову" оба матча в "стыках" с суммарным счетом 0:3.

Только два игрока нынешнего состава – Гацкан и Калачев – принимали участие в "стыках" с хабаровчанами

ПРОГНОЗ

Виктор БУЛАТОВ, трехкратный чемпион России в составе "Спартака":

0:0 Обе команды проповедуют игру в 3 центральных защитника с акцентом на оборону, а в атаке действуют похуже.

Евгений ЗЫРЯНКИН, обозреватель "СЭ":

1:1 "Ростов" предпочитает закрытую тактику, тем более на столь дальнем выезде, но хабаровчане заставят его немного раскрыться.