Сегодня состоится матч 16-го тура чемпионата России между "СКА-Хабаровск" и "Арсеналом". Встреча в Хабаровске начнется в 11.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "СКА-Хабаровск" - "Арсенал"

Прогноз Winline – П1 2.74 – Н 2.81 – П2 2.78

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "СКА-Хабаровск" - "Арсенал".

Прямая трансляция матча "СКА-Хабаровск" - "Арсенал" – в воскресенье, 5 ноября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"СКА-Хабаровск": Довбня - Савичев, Эдиев, Пуцко, Димидко, Наваловский - Никифоров, Карасев, Дедечко, Казанков - Маркович.

"Арсенал": В. Габулов - К. Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес - Бурчану, Чаушич - Горбатенко, Ткачев, Кангва - Джорджевич.

ПОТЕРИ: Друзин (травма), Г. Габулов (под вопросом) - Алекандров (под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"СКА-Хабаровск" трижды принимал "Арсенал" на своем поле. В каждом из этих матчей кто-то из соперников обходился без забитых голов. В 2004 году была зафиксирована нулевая ничья, в ноябре 2013-го хабаровчане выиграли 3:0, а в апреле 2016-го "Арсенал" увез с Дальнего Востока победу 1:0.

В семи домашних матчах хабаровчане потерпели всего одно поражение - от "Зенита" в первом туре.

В трех последних встречах "Арсенала" с хабаровчанами в рамках чемпионата России были зафиксированы победы туляков с одинаковым счетом - 1:0.

Из шести последних матчей "Арсенала" 5 завершили со счетом 1:0. Туляки одержали минимальные победы над "Динамо", "Краснодаром", "Зенитом" и ЦСКА и проиграли "Уфе".

ПРОГНОЗ

Сергей ТАШУЕВ, бывший тренер "Краснодара", "Анжи" и "Кубани":

1:1 Непредсказуемая игра. "СКА-Хабаровск"достаточно плотно обороняется, ищет шансы в контратаках. "Арсенал" играет в достаточно креативный футбол, но непонятно, каким будет физическое состояние команды после дальнего перелета.

Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент "СЭ":

1:2 Действительно, главный аспект, который волнует все команды перед игрой против "СКА-Хабаровск", - это длительный перелет. И "Арсенал" не исключение. Однако эта команда сейчас набрала очень хороший ход, и в нынешнем чемпионате через ее"мясорубку" прошли и "Краснодар", и"Зенит", и ЦСКА. На очереди СКА.