Сегодня состоится матч 10-го тура чемпионата России между "СКА-Хабаровск" и "Ахматом". Встреча в Хабаровске начнется в 11.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "СКА-Хабаровск" - "Ахмат"

Прогноз Winline – П1 3.93 – Н 3.04 – П2 2.01

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "СКА-Хабаровск" - "Ахмат".

Прямая трансляция матча "СКА-Хабаровск" - "Ахмат" – в воскресенье, 17 сентября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"СКА-Хабаровск": Довбня - Черевко, Эдиев, Пуцко, Димидко, Навалоский - Дедечко - Габулов, Баляйкин, Никифоров - Маркович.

"Ахмат": Городов - Семенов, Анхель, Родолфу - Уциев, Швец, Исмаэл, Бериша, Мохаммади - Мбенг, Митришев.

ПОТЕРИ: Казанков (дисквалификация), Гришко (под вопросом) - Балай, Гиголаев (оба - травма), Иванов (под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Последняя встреча хабаровчан с клубом из Грозного датирована сентябрем 2007 года. "СКА-Энергия" выиграл тот матч со счетом 2:1.

Четыре последних матча в премьер-лиге "СКА-Хабаровск" сыграл вничью.

Грозненцы никогда не играли с хабаровскими армейцами на высшем уровне. Зато в первом дивизионе соперники провели 8 матчей. В четырех из них выиграла "СКА-Энергия", в трех "Терек" и еще одна встреча завершилась вничью.

В текущем сезоне "Ахмат" провел 4 матча на выезде и одержал 2 победы при двух поражениях.

ПРОГНОЗ

Денис КОЛОДИН, экс-защитник "Динамо" и сборной России, бронзовый призер Euro-2008:

0:0. Дальневосточники маловато забивают в этом сезоне, даже дома. А "Ахмату" будет тяжело после длинного перелета.

Гоша ЧЕРНОВ, корреспондент "СЭ":

0:1. Довбня не может выдать второй раз подряд матч жизни в Хабаровске, а "Ахмат" будет много атаковать.