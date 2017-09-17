Сегодня состоится матч 10-го тура чемпионата России между "СКА-Хабаровск" и "Ахматом". Встреча в Хабаровске начнется в 11.00 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "СКА-Хабаровск" - "Ахмат"
Прогноз Winline – П1 3.93 – Н 3.04 – П2 2.01
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "СКА-Хабаровск" - "Ахмат".
Прямая трансляция матча "СКА-Хабаровск" - "Ахмат" – в воскресенье, 17 сентября, на канале "Наш футбол".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"СКА-Хабаровск": Довбня - Черевко, Эдиев, Пуцко, Димидко, Навалоский - Дедечко - Габулов, Баляйкин, Никифоров - Маркович.
"Ахмат": Городов - Семенов, Анхель, Родолфу - Уциев, Швец, Исмаэл, Бериша, Мохаммади - Мбенг, Митришев.
ПОТЕРИ: Казанков (дисквалификация), Гришко (под вопросом) - Балай, Гиголаев (оба - травма), Иванов (под вопросом).
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
Последняя встреча хабаровчан с клубом из Грозного датирована сентябрем 2007 года. "СКА-Энергия" выиграл тот матч со счетом 2:1.
Четыре последних матча в премьер-лиге "СКА-Хабаровск" сыграл вничью.
Грозненцы никогда не играли с хабаровскими армейцами на высшем уровне. Зато в первом дивизионе соперники провели 8 матчей. В четырех из них выиграла "СКА-Энергия", в трех "Терек" и еще одна встреча завершилась вничью.
В текущем сезоне "Ахмат" провел 4 матча на выезде и одержал 2 победы при двух поражениях.
ПРОГНОЗ
Денис КОЛОДИН, экс-защитник "Динамо" и сборной России, бронзовый призер Euro-2008:
0:0. Дальневосточники маловато забивают в этом сезоне, даже дома. А "Ахмату" будет тяжело после длинного перелета.
Гоша ЧЕРНОВ, корреспондент "СЭ":
0:1. Довбня не может выдать второй раз подряд матч жизни в Хабаровске, а "Ахмат" будет много атаковать.