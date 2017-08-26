Сегодня состоится матч 8-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Тосно". Встреча в Казани начнется в 17.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Рубин" - "Тосно"

Прогноз Winline – П1 1.57 – Н 3.66 – П2 5.94

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Рубин" - "Тосно".

Прямая трансляция матча "Рубин" - "Тосно" – в субботу, 26 августа, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Рубин": Рыжиков - Сорокин, Гранат, Бурлак - Бауэр, Жемалетдинов, М'Вила, Оздоев, Кудряшов - Гекдениз, Азмун.

"Тосно": Юрченко - Дудиев, Дугалич, Шахов, Чернов - Карницкий - Мухаметшин, Галиулин, Роша, Мелкадзе - Заболотный.

ПОТЕРИ: Камболов, Набиуллин (оба - под вопросом) - Вукушич (травма).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

В прошлом туре "Рубин" не только одержал рекордную победу (6:0), но и сыграл на ноль впервые с 11 марта, когда состоялась встреча с "Оренбургом" (0:0).

Дебютант премьер-лиги выиграл оба последних гостевых матча, забив по два гола в ворота "Арсенала" (2:1) и "Локомотива" (2:0).

ПРОГНОЗ

Валерий НЕПОМНЯЩИЙ, известный российский тренер:

2:0 Не сомневаюсь в победе хозяев, которые сейчас прибавляют от игры к игре. И хотя "Тосно" уже успел показать турнирные зубы, в Казани ему это сделать не позволят.

Александр ЛЬВОВ, обозреватель "СЭ":

2:0 Только недооценка соперника может помешать хозяевам. Но, как известно, Бердыев не из тех тренеров, кто может расслабиться. Хотя уверен, что давний соратник по "Спартаку" Дима Парфенов вместе со своими тосненскими молодцами рук все равно не опустит.