Сегодня состоится матч 5-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Локомотивом"​. Встреча в Москве начнется в 20.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Рубин" - "Локомотив"

Прогноз Winline – П1 2.46 – Н 2.89 – П2 3.05

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Рубин" - "Локомотив".

Прямая трансляция матча "Рубин" - "Локомотив" - в среду, 9 августа, на канале "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Рубин": Рыжиков - Камболов, Гранат, Кудряшов - Бауэр, Цакташ, М'Вила, Оздоев, Набиуллин - Жонатас, Азмун.

"Локомотив": Гильерме - Баринов, Кверквелия, Пейчинович - Игнатьев, И. Денисов, Тарасов, Рыбус - Фернандеш, Ал. Миранчук - Фарфан.

ПОТЕРИ: Ахметов, Бурлак (оба - травма), Кузьмин, Лестьенн, Серхио Санчес (все - под вопросом) - Ари, В. Денисов, Чорлука (все - травма).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

В прошлом сезоне "Рубин" выиграл оба матча у "Локомотива" с общим счетом 3:0.

Все четыре матча "Рубина" в этом сезоне завершились со счетом 2:1. Дважды казанцы уступили с таким результатом, а два раза добились победы.

В последних десяти выездных матчах против "Рубина" "Локомотив" одержал всего 2 победы при 3 ничьих и 5 поражениях.

Лишь две команды в премьер-лиги выиграли все четыре матча на старте сезона. Это "Зенит" и "Локомотив".

ПРОГНОЗ

Александр МОСТОВОЙ, экс-полузащитник сборной России:

2:1 Интереснейшее противостояние. "Рубин" ожидаемо для меня начинает подниматься: тренер сильный, состав приличный, вкус побед потихоньку приходит. Тем более матч пройдет в Казани. "Локо" будет очень сложно.

Филипп ПАПЕНКОВ, корреспондент "СЭ":

0:0 Дуэль двух мэтров игры от обороны. "Рубин" Бердыева неважно начал, но постепенно набирает мощь. "Локо" Семина идет без потерь, но на тренера по-прежнему оказывается серьезное давление. Да еще Ари сломался, а нового форварда все нет. Чья возьмет? Вполне вероятно, ничья.