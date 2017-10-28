Сегодня состоится матч 15-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Спартаком". Встреча в Ростове-на-Дону начнется в 19.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Ростов" - "Спартак"

Прогноз Winline – П1 3.18 – Н 2.91 – П2 2.37

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ростов" - "Спартак".

Прямая трансляция матча "Ростов" - "Спартак" – в субботу, 28 октября, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Ростов": Песьяков - Паршивлюк, Ингасон, Макеев, Вилюш, Устинов - Ионов, Гацкан, Могилевец, М. Думбья - Бухаров.

"Спартак": Селихов - Кутепов, Таски, Джикия, Комбаров - Фернанду, Глушаков - Промес, Попов, Мельгарехо - Луиз Адриану.

ПОТЕРИ: Дядюн, Калачев, Юсупов (все - травма), Зуев (условия аренды) - Ананидзе, Боккетти, Ещенко, Зе Луиш, Зобнин, Тигиев, Тимофеев (все - травма).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Ростовчане выиграли у "Спартака" шесть из семи последних домашних поединков, а также превзошли красно-белых в серии пенальти в матче Кубка России. На этом отрезке дубли у донской команды делали Адамов, Григорьев и Бухаров.

Последняя на данный момент победа "Спартака" на берегах Дона одержана 8 декабря 2013 года (1:0), причем для автора победного гола Уориса забитый на 88-й минуте мяч так и остался единственным в российской карьере.

ПРОГНОЗ

Александр ГРИШИН, главный тренер юношеской сборной России, экс-полузащитник ЦСКА:

1:1 "Ростов" неплохо играет в обороне, тем более на домашней арене. "Спартак" же не очень удачно провел матч с "Амкаром" в плане атакующих действий. Думаю, объективным результатом станет ничья.

Павел ГУРЕВИЧ, корреспондент "СЭ":

0:1 "Спартак" покуражился с "Севильей" и одноклубниками из Нальчика. Однако с командами, играющими от обороны, красно-белым приходится непросто, пример тому – матч с "Амкаром". Но "Ростов" сейчас не в форме, к тому же команда вылетела из Кубка.