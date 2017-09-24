Сегодня состоится матч 11-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Локомотивом"​. Встреча в Ростове-на-Дону начнется в 16.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Ростов" - "Локомотив"

Прогноз Winline – П1 2.34 – Н 2.78 – П2 3.42

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ростов" - "Локомотив".

Прямая трансляция матча "Ростов" - "Локомотив" – в воскресенье, 24 сентября, на канале "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Ростов": Песьяков - Паршивлюк, Ингасон, Бобен, Вилюш, Устинов - Юсупов - Калачев, Гацкан, Зуев - Бухаров.

"Локомотив": Гильерме - Пейчинович, Кверквелия, Баринов - Игнатьев, Фернандеш, И. Денисов, Ант. Миранчук, Рыбус - Ал. Миранчук - Фарфан.

ПОТЕРИ: нет - Ари, Чорлука (оба - травма).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

В последних четырех домашних матчах с "Локомотивом" "Ростов" добыл три победы.

В нынешнем сезоне "Ростов" удачнее играет на выезде, чем дома. В родных стенах команда Леонида Кучука набрала всего 5 очков, а в гостях – 11.

В прошлом сезоне "Локомотив" не смог забить "Ростову" ни одного гола. На своем поле команда Юрия Семина сыграла нулевую ничью, а на выезде уступила 0:1.

"Локомотив" не потерпел ни одного поражение в выездных матчах. Железнодорожники одержали две победы и дважды сыграли вничью.

ПРОГНОЗ

Дмитрий РАДЧЕНКО, экс-форвард "Зенита", "Спартака" и сборной России:

0:1 Нынешний "Ростов" похож на команду Бердыева, но отличие в стиле все-таки есть. При Кучуке дончане больше любят атаковать, но и пробелы в обороне у них имеются. "Локомотив" этим воспользуется.

Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент "СЭ":

0:0 "Локомотив" потерпел два чувствительных поражения подряд. Не лучшая база для визита в Ростов. Кучук должен, наконец, найти замену Мевле и сыграть на ноль.