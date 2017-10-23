Сегодня состоится матч 14-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Краснодаром". Встреча в Москве начнется в 19.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Локомотив" - "Краснодар"

Прогноз Winline – П1 3.12 – Н 1.93 – П2 3.93

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - "Краснодар".

Прямая трансляция матча "Локомотив" - "Краснодар" – в понедельник, 23 октября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Локомотив": Гильерме - Рыбус, Пейчинович, Кверквелия, В. Денисов - И. Денисов, Тарасов - Ант. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш - Эдер.

"Краснодар": Синицын - Шишкин, Грицаенко, Гранквист, Петров - Каборе, Газинский - Перейра, Вандерсон Масиэл, Классон - Смолов.

ПОТЕРИ: Ари, Маргасов, Чорлука (все - травма) - Окриашвили (травма), Мартынович (под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Четыре последних противостояния "Локомотива" и "Краснодара" заканчивались с одинаковым счетом – 2:1. Удача командам улыбалась попеременно: москвичи и краснодарцы одержали по две победы.

Железнодорожники в нынешнем сезоне набрали больше всех очков в матчах на своем поле. Команда Семина одержала 5 побед в 7 матчах и имеет в своем активе 15 домашних очков.

Краснодарцы десять раз встречались с "Локомотивом" в премьер-лиге и лишь однажды ушли с поля без забитого мяча. В августе 2014 команды сыграли нулевую ничью.

"Краснодар" не набрал ни одного очка в последних трех матчах, уступив "Зениту", "Арсеналу" и ЦСКА. Последний раз "быки" проигрывали три матча подряд в премьер-лиге в своем дебютном сезоне в 2011 году.

ПРОГНОЗ

Анатолий БАЙДАЧНЫЙ, бывший нападающий "Динамо" и сборной СССР:

2:0. У Юрия Семина очень хорошая, прагматичная команда, которая здорово играет с сильными соперниками. "Краснодару" же не хватает стабильности, ему будет тяжело в Черкизове

Михаил ГОНЧАРОВ корреспондент "СЭ":

3:2. Совершенно непредсказуемый матч. Поставлю на зрелищность и веселье! И на Юрия Семина, который умеет добиваться успеха в важных и статусных встречах в отличие от Игоря Шалимова.