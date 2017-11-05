Сегодня состоится матч 16-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и ЦСКА. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Локомотив" - ЦСКА

Прогноз Winline – П1 2.64 – Н 2.87 – П2 2.84

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - ЦСКА.

Прямая трансляция матча "Локомотив" - ЦСКА – в воскресенье, 5 ноября, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Локомотив": Медведев - Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, В. Денисов - Тарасов, И. Денисов - Ант. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш - Фарфан.

ЦСКА: Акинфеев - Васин, В. Березуцкий, А. Березуцкий - Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Щенников - Жамалетдинов, Витинью.

ПОТЕРИ: Маргасов, Чорлука, Эдер, Гильерме (все - травма), Ари (под вопросом) - Кучаев (дисквалификация).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

15 очков набрал "Локомотив" в матчах с пятеркой преследователей в первом круге. Лидер чемпионата последовательно победил ЦСКА (3:1), "Спартак" (4:3), "Урал" (2:1), "Краснодар" (2:0) и "Зенит" (3:0).

23 победы над ЦСКА в чемпионатах России одержал "Локомотив" (+23=9-22, мячи 60-72). При этом ни одной другой команде не удалось одолеть армейцев больше 19 раз (столько у "Динамо" и "Спартака").

29 раз играли против "Локомотива" в чемпионатах страны Сергей Игнашевич, Дмитрий Кириченко, Сергей Семак и Игорь Семшов. Выйдя на поле в воскресенье, Игнашевич, выступавший в начале века за красно-зеленых, может стать абсолютным рекордсменом по матчам против "Локо".

333 минуты провел в премьер-лиге полузащитник ЦСКА Константин Кучаев. За это время армейцы не пропустили ни одного мяча, забив однажды. "Амкар" ни разу не пропустил в присутствии Михаила Гащенкова (292 минуты), а "Спартак" - Педро Роши (264).

ПРОГНОЗ

Сергей ТАШУЕВ, бывший тренер "Краснодара", "Анжи" и "Кубани":

2:1 На этот матч можно ставить любой счет. Ясно, что игра может развиться по-разному. ЦСКА - после Лиги чемпионов, "Локомотив" - после Лиги Европы. Состояние команд можно будет определить только в день матча. ЦСКА, конечно, постарается не отпускать от себя лидеров, поэтому мы увидим битву. Обе команды хорошо обороняются, выходят в быстрые атаки."Локомотив" все же выглядит более слаженно, сыгранно, целостно. В составе играют одни и те же люди, нет ротации, хороший уровень взаимодействия.

Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент "СЭ":

2:0 Очень интересный матч! "Локомотив"сейчас благодаря Юрию Семину и грамотно подобранному составу демонстрирует качественный симпатичный футбол и имеет большие шансы на чемпионство. ЦСКА в этом плане выглядит менее привлекательно, однако "Локомотив" с "Зенитом" не так уж сильно оторвались в таблице, потому армейцы будут из кожи вон лезть, чтобы подобраться к ним ближе. Но в этом матче они вряд ли смогут взять очки.