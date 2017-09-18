Сегодня состоится матч 10-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Амкаром". Встреча в Москве начнется в 19.30 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Локомотив" - "Амкар"
Прогноз Winline – П1 1.46 – Н 3.65 – П2 7.42
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - "Амкар".
Прямая трансляция матча "Локомотив" - "Амкар" – в понедельник, 18 сентября, на канале "Наш футбол".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Локомотив": Гильерме - Пейчинович, Кверквелия, Михалик - Игнатьев, И. Денисов, Фернандеш, Ант. Миранчук, Рыбус - Ал. Миранчук, Фарфан.
"Амкар": Нигматуллин - Милькович, Конде, Белоруков, Зайцев, Занев - Комолов, Гол, Рязанцев, Баланович - Бодул.
ПОТЕРИ: Ари, Чорлука, Маргасов (все - травма) - Идову (дисквалификация), Гасилин, Огуде (оба - под вопросом).
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
В последних четырех домашних матчах с "Амкаром" в премьер-лиге железнодорожники одержали три победы и один раз сыграли вничью.
"Локомотив" успешнее всех в премьер-лиге играет на своем поле. В пяти матчах команда Юрия Семина одержала четыре победы и потерпела одно поражение.
В прошлом сезоне "Амкар" дважды сыграл с "Локомотивом" ничью – 3:3 на выезде и 0:0 дома.
Свою единственную победу в текущем сезоне пермяки одержали на выезде – в Туле они обыграли "Арсенал" (1:0).
ПРОГНОЗ
Денис КОЛОДИН, экс-защитник "Динамо" и сборной России, бронзовый призер Euro-2008:
2:1. Пермяки не очень хорошо начали сезон, но вполне могут зацепиться за очки в Черкизове. Однако более вероятна победа "Локо".
Гоша ЧЕРНОВ, корреспондент "СЭ":
0:0. Даже для Юрия Семина загадка – состояние железнодорожников после Лиги Европы. Думаю, если "Локо" и выиграет, то в результате одного натужного гола.