Сегодня состоится матч 11-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Зенитом". Встреча в Краснодаре начнется в 19.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Краснодар" - "Зенит"

Прогноз Winline – П1 2,74 – Н 3.15 – П2 2,51

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Краснодар" - "Зенит".

Прямая трансляция матча "Краснодар" - "Зенит" – в воскресенье, 24 сентября, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Краснодар": Крицюк - Шишкин, Мартынович, Гранквист, Петров - Каборе, Газинский - Подберезкин, Перейра, Классон - Смолов.

"Зенит": Лунев - Смольников, Иванович, Маммана, Кришито - Кузяев, Паредес - Ерохин, Дриусси, Краневиттер - Кокорин.

ПОТЕРИ: нет - Шатов (травма).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

В нынешнем сезоне "Краснодар" меньше других команд пропускает в домашних матчах. Пальму первенства команда Шалимова делит как раз с "Зенитом".

В пяти домашних матчах против петербуржцев "Краснодар" одержал лишь одну победу (в ноябре 2016 года).

"Зенит" в свою очередь пропускает меньше всех на выезде. Команду Манчини огорчили лишь раз, сделал это "Урал".

"Зенит" не обыгрывал "быков" на выезде уже в трех матчах кряду. Последний раз команда из города на Неве увозила из Краснодара три очка в 2014 году.

ПРОГНОЗ

Дмитрий РАДЧЕНКО, экс-форвард "Зенита", "Спартака" и сборной России:

2:2. "Краснодар" на своем поле играет в хороший футбол. К матчу с "Зенитом" они подойдут в хорошем состоянии. Жду упорной борьбы и ничейного исхода.

Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент "СЭ":

1:3. После досадного поражения в ленинградском дерби "Зенит" будет рвать и метать. "Спартак" знает, что такое хорошо мотивированная команда Манчини. В воскресенье такой опыт появится у "Краснодара".