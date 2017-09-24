Сегодня состоится матч 11-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Зенитом". Встреча в Краснодаре начнется в 19.00 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Краснодар" - "Зенит"
Прогноз Winline – П1 2,74 – Н 3.15 – П2 2,51
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Краснодар" - "Зенит".
Прямая трансляция матча "Краснодар" - "Зенит" – в воскресенье, 24 сентября, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Краснодар": Крицюк - Шишкин, Мартынович, Гранквист, Петров - Каборе, Газинский - Подберезкин, Перейра, Классон - Смолов.
"Зенит": Лунев - Смольников, Иванович, Маммана, Кришито - Кузяев, Паредес - Ерохин, Дриусси, Краневиттер - Кокорин.
ПОТЕРИ: нет - Шатов (травма).
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
В нынешнем сезоне "Краснодар" меньше других команд пропускает в домашних матчах. Пальму первенства команда Шалимова делит как раз с "Зенитом".
В пяти домашних матчах против петербуржцев "Краснодар" одержал лишь одну победу (в ноябре 2016 года).
"Зенит" в свою очередь пропускает меньше всех на выезде. Команду Манчини огорчили лишь раз, сделал это "Урал".
"Зенит" не обыгрывал "быков" на выезде уже в трех матчах кряду. Последний раз команда из города на Неве увозила из Краснодара три очка в 2014 году.
ПРОГНОЗ
Дмитрий РАДЧЕНКО, экс-форвард "Зенита", "Спартака" и сборной России:
2:2. "Краснодар" на своем поле играет в хороший футбол. К матчу с "Зенитом" они подойдут в хорошем состоянии. Жду упорной борьбы и ничейного исхода.
Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент "СЭ":
1:3. После досадного поражения в ленинградском дерби "Зенит" будет рвать и метать. "Спартак" знает, что такое хорошо мотивированная команда Манчини. В воскресенье такой опыт появится у "Краснодара".