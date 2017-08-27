Сегодня состоится матч 8-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Динамо". Встреча в Краснодаре начнется в 20.00 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Краснодар" - "Динамо"
Прогноз Winline – П1 1.84 – Н 3.34 – П2 4.23
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Краснодар" - "Динамо".
Прямая трансляция матча "Краснодар" - "Динамо" – в воскресенье, 27 августа, на канале "Наш футбол".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Краснодар": Синицын - Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес - Каборе, Газинский - Мамаев, Классон, Вандерсон Масиэл - Смолов.
"Динамо": Шунин - Цаллагов, Хольмен, Рыков, С. Терехов - Соу, Зотов - Темников, Панченко, Ташаев - Бечирай.
ПОТЕРИ: Крицюк, Лаборде, Перейра, Ристич (все - травма) - нет.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
В позапрошлом сезоне "Краснодар" выиграл у "Динамо" оба матча с общим счетом 8:1.
"Краснодар" – одна из трех команд премьер-лиги (вместе с "Зенитом" и "Уралом"), которые не потерпели ни одного поражения на своем поле.
В пяти выездных матчах против "Краснодара" динамовцы одержали две победы, один раз сыграли вничью и дважды проиграли.
В последних двух матчах "Динамо" добыло выездную победу над "Анжи" и сыграло вничью с "Уфой" на своем поле.
ПРОГНОЗ
Валерий НЕПОМНЯЩИЙ, известный российский тренер:
2:0. Смолов уже в порядке, и убедить в этом бывших одноклубников шансов он не упустит.
Александр ЛЬВОВ, обозреватель "СЭ":
2:1. Смолов действительно силен. Но у гостей есть Панченко, который хоть раз, но своего шанса не упустит.