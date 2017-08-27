Сегодня состоится матч 8-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Динамо". Встреча в Краснодаре начнется в 20.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Краснодар" - "Динамо"

Прогноз Winline – П1 1.84 – Н 3.34 – П2 4.23

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Краснодар" - "Динамо".

Прямая трансляция матча "Краснодар" - "Динамо" – в воскресенье, 27 августа, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Краснодар": Синицын - Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес - Каборе, Газинский - Мамаев, Классон, Вандерсон Масиэл - Смолов.

"Динамо": Шунин - Цаллагов, Хольмен, Рыков, С. Терехов - Соу, Зотов - Темников, Панченко, Ташаев - Бечирай.

ПОТЕРИ: Крицюк, Лаборде, Перейра, Ристич (все - травма) - нет.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

В позапрошлом сезоне "Краснодар" выиграл у "Динамо" оба матча с общим счетом 8:1.

"Краснодар" – одна из трех команд премьер-лиги (вместе с "Зенитом" и "Уралом"), которые не потерпели ни одного поражения на своем поле.

В пяти выездных матчах против "Краснодара" динамовцы одержали две победы, один раз сыграли вничью и дважды проиграли.

В последних двух матчах "Динамо" добыло выездную победу над "Анжи" и сыграло вничью с "Уфой" на своем поле.

ПРОГНОЗ

Валерий НЕПОМНЯЩИЙ, известный российский тренер:

2:0. Смолов уже в порядке, и убедить в этом бывших одноклубников шансов он не упустит.

Александр ЛЬВОВ, обозреватель "СЭ":

2:1. Смолов действительно силен. Но у гостей есть Панченко, который хоть раз, но своего шанса не упустит.