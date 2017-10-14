Сегодня состоится матч 13-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и ЦСКА. Встреча в Краснодаре начнется в 19.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Краснодар" - ЦСКА

Прогноз Winline – П1 2.20 – Н 3.08 – П2 3.33

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Краснодар" - ЦСКА.

Прямая трансляция матча "Краснодар" - ЦСКА – в субботу, 14 октября, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Краснодар": Крицюк - Шишкин, Мартынович, Гранквист, Петров - Ристич, Газинский - Подберезкин, Вандерсон Масиэл, Классон - Смолов.

ЦСКА: Акинфеев - Мариу Фернандес, А. Березуцкий, Игнашевич, Щенников - Вернблум, Натхо - Кучаев, Витинью, Миланов - Жамалетдинов.

ПОТЕРИ: Окриашвили (травма), Каборе (дисквалификация) - В. Березуцкий, Васин, Головин, Дзагоев (все - травма), Вернблум (под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Оба матч с армейцами под началом Игоря Шалимова "быки" завершили вничью 1:1, и все мячи "Краснодара" оказались на счету Смолова.

Выиграв в Краснодаре 2 сентября 2012 года за счет гола Мусы (1:0), армейцы не знают здесь побед уже четыре матча подряд (=1-3).

ПРОГНОЗ

Сергей КИРЬЯКОВ, бывший нападающий сборной России:

2:1 У ЦСКА есть проблемы. Игра в атаке – главная из них, тяжело даются голы. А "Краснодару" нельзя упускать возможность побороться за титул. После неудачи в Туле наверняка взыграет самолюбие.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, заместитель шефа отдела: футбола "СЭ":

1:1 В таком матче не буду рисковать и ставить на чью-то победу. "Краснодар" чередует классные игры с провальными. А ЦСКА при всех своих сложностях достаточно крепок, чтобы не проиграть.