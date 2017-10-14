Сегодня состоится матч 13-го тура чемпионата России между "Динамо" и "СКА-Хабаровск". Встреча в Химках начнется в 14.00.

Котировки букмекеров на матч "Динамо" - "СКА-Хабаровск"

Прогноз Winline – П1 1.47 – Н 3.67 – П2 7.07

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "СКА-Хабаровск".

Прямая трансляция матча "Ахмат" - "Спартак" – в субботу, 14 октября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Динамо": Шунин - Козлов, Хольмен, Шуньич, С. Терехов - Цаллагов - Темников, Зотов, Ташаев - Луценко - Бечирай.

"СКА-Хабаровск": Довбня - Савичев, Пуцко, Гришко, Димидко, Наваловский - Федотов, Калинский, Дедечко, Корян - Маркович.

ПОТЕРИ: Панченко, Рыков, Соу (все - травма) - Друзин (травма), Эдиев (дисквалификация), Никифоров (под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Пять из шести динамовских голов в ворота хабаровчан в предыдущем первенстве ФНЛ забил травмированный ныне Панченко (3:2, 3:2).

Только один мяч в шести гостевых матчах забили дальневосточники, сумев избежать поражения в Екатеринбурге благодаря удару Федотова (1:1).

ПРОГНОЗ

Сергей КИРЬЯКОВ, бывший нападающий сборной России:

2:0 "Динамо" нужно брать очки. В матче с Хабаровском есть хороший шанс это сделать. Смена тренеров должна оказать положительный эффект на короткой дистанции. Как будет на длинной, сложно сказать, но это другой разговор.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, заместитель шефа отдела: футбола "СЭ":

1:0 Согласен со всем, кроме счета. На мой взгляд, много голов "Динамо" не забьет. Без Панченко в атаке туго.