Сегодня состоится матч 14-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Зенитом". Встреча в Москве начнется в 16.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч ЦСКА - "Зенит"

Прогноз Winline – П1 3.45 – Н 1.94 – П2 3.50

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Зенит".

Прямая трансляция матча ЦСКА - "Зенит" – в воскресенье, 22 октября, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

ЦСКА: Акинфеев - А. Березуцкий, Игнашевич, Васин - Мариу Фернандес, Головин, Вернблум, Натхо, Щенников - Оланаре, Витинью.

"Зенит": Лунев - Иванович, Мевля, Маммана, Кришито - Кузяев, Паредес, Ерохин - Ригони, Дзюба, Кокорин.

ПОТЕРИ: Дзагоев (травма), В. Березуцкий (под вопросом) - Дриусси (травма).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

2 очка набрали команды Виктора Гончаренко в матчах с "Зенитом" в чемпионатах России (+0=2-3, мячи 2-10). Еще одной ничьей с питерцами белорусский специалист добился в Лиге чемпионов, возглавляя БАТЭ (+0=1-1, мячи 1-3).

11 таймов не пропускает в премьер-лиге ЦСКА. Сухая серия Игоря Акинфеева составляет уже 495 минут.

8 матчей составляет беспроигрышная серия "Зенита" в противостоянии с ЦСКА во всех турнирах (+5=3-0, мячи 13-5). После победы в марте 2014-го армейцы набрали лишь 3 очка из 18 возможных в чемпионате и уступили в финалах Кубка и Суперкубка страны.

"Зенит" успешнее всех в премьер-лиге играет на выезде. В 7 матчах сине-бело-голубые одержали 4 победы и трижды сыграли вничью. Разница мячей – 9:3.

ПРОГНОЗ

Анатолий БАЙДАЧНЫЙ, бывший нападающий "Динамо" и сборной СССР:

1:1 Сине-бело-голубые выиграли у "Русенборга", но перед этим провели слабый матч с "Арсеналом". Думаю, разговоры о мощи петербуржцев все-таки немного преувеличены, и ЦСКА в итоге дома не проиграет.

Михаил ГОНЧАРОВ корреспондент "СЭ":

1:1 Сине-бело-голубые выиграли у "Русенборга", но перед этим провели слабый матч с "Арсеналом". Думаю, разговоры о мощи петербуржцев все-таки немного преувеличены, и ЦСКА в итоге дома не проиграет.