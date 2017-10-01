Сегодня состоится матч 12-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Уфой". Встреча в Москве начнется в 14.00.
Котировки букмекеров на матч ЦСКА - "Уфа"
Прогноз Winline – П1 1.26 – Н 4.88 – П2 10.0
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Уфа".
Прямая трансляция матча ЦСКА - "Уфа" – в воскресенье, 1 октября, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
ЦСКА: Акинфеев - Игнашевич, В. Березуцкий, А. Березуцкий - Мариу Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Щенников - Жамалетдинов, Витинью.
"Уфа": Беленов - Табидзе, Аликин, Живоглядов - Стоцкий, Пауревич, Обляков, Засеев, Йокич - Игбун, Фатаи.
ПОТЕРИ: нет - нет.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
"Уфа" является одним из самых удобных соперников для ЦСКА. В девяти матчах против уфимцев "красно- синие" одержали восемь побед, лишь однажды сыграв вничью.
В нынешнем сезоне команда Гончаренко демонстрирует далеко не лучшие результаты в домашних матчах. В шести играх ЦСКА набрал девять очков и занимает по этому показателю лишь девятую строчку.
Из семи последних матчей чемпионата "Уфа" добилась победы всего однажды. Произошло это в последнем матче против Арсенала (1:0).
В выездных матчах команда Семака, как правило, испытывает серьезные проблемы. Единственная гостевая победа датирована еще первым туром, тогда "Уфа" одолела "Тосно" со счетом 0:1.
ПРОГНОЗ
Виктор БУЛАТОВ, трехкратный чемпион России в составе "Спартака":
2:0 После неудачной игры с "МЮ" амбициозные армейцы постараются отыграться на уфимцах.
Евгений ЗЫРЯНКИН, обозреватель "СЭ":
2:0 Гончаренко знает "Уфу" намного ближе и глубже, чем Семак - ЦСКА.