Сегодня состоится матч 12-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Уфой". Встреча в Москве начнется в 14.00.

Котировки букмекеров на матч ЦСКА - "Уфа"

Прогноз Winline – П1 1.26 – ​Н 4.88 – ​П2 10.0

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Уфа".

Прямая трансляция матча ЦСКА - "Уфа" – в воскресенье, 1 октября, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

ЦСКА: Акинфеев - Игнашевич, В. Березуцкий, А. Березуцкий - Мариу Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Щенников - Жамалетдинов, Витинью.

"Уфа": Беленов - Табидзе, Аликин, Живоглядов - Стоцкий, Пауревич, Обляков, Засеев, Йокич - Игбун, Фатаи.

ПОТЕРИ: нет - нет.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Уфа" является одним из самых удобных соперников для ЦСКА. В девяти матчах против уфимцев "красно- синие" одержали восемь побед, лишь однажды сыграв вничью.

В нынешнем сезоне команда Гончаренко демонстрирует далеко не лучшие результаты в домашних матчах. В шести играх ЦСКА набрал девять очков и занимает по этому показателю лишь девятую строчку.

Из семи последних матчей чемпионата "Уфа" добилась победы всего однажды. Произошло это в последнем матче против Арсенала (1:0).

В выездных матчах команда Семака, как правило, испытывает серьезные проблемы. Единственная гостевая победа датирована еще первым туром, тогда "Уфа" одолела "Тосно" со счетом 0:1.

ПРОГНОЗ

Виктор БУЛАТОВ, трехкратный чемпион России в составе "Спартака":

2:0 После неудачной игры с "МЮ" амбициозные армейцы постараются отыграться на уфимцах.

Евгений ЗЫРЯНКИН, обозреватель "СЭ":

2:0 Гончаренко знает "Уфу" намного ближе и глубже, чем Семак - ЦСКА.