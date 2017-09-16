Сегодня состоится матч 10-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Ростовом". Встреча в Москве начнется в 16.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч ЦСКА - "Ростов"

Прогноз Winline – П1 1.66 – Н 3.39 – П2 5.48

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Ростов".

Прямая трансляция матча ЦСКА - "Ростов" – в субботу, 16 сентября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

ЦСКА: Акинфеев - А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий - Фернандес, Головин, Вернблум, Дзагоев, Щенников - Витинью, Жамалетдинов.

"Ростов": Песьяков - Паршивлюк, Бобен, Ингасон, Вилюш, Устинов - Могилевец, Юсупов - Калачев, Ионов - Бухаров.

ПОТЕРИ: Оланаре (под вопросом) - Гацкан (под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

ЦСКА в домашних играх текущего сезона чередует победы и поражения, допустив уже три осечки (+2=0-3).

"Ростов" не уступает армейцам и не пропускает на протяжении трех матчей (+2=1-0).

ПРОГНОЗ

Денис КОЛОДИН, экс-защитник "Динамо" и сборной России, бронзовый призер Euro-2008:

1:1 "Ростов" сейчас неплохо играет, а армейцы после матчей Лиги чемпионов часто испытывают проблемы.

Гоша ЧЕРНОВ, корреспондент "СЭ":

0:1 С крохотной обоймой армейцев трудно рассчитывать на две победы за неделю в сложных матчах. Не удивлюсь, если ЦСКА опять проиграет дома.