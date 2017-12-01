Котировки букмекеров на матч "Арсенал" - "Спартак"

Сегодня состоится матч 19-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и "Спартаком". Встреча в Туле начнется в 19.30.

Котировки букмекеров на матч "Арсеналом" и "Спартаком"

Прогноз Winline – П1 4.82 – Н 3.53 – П2 1.65

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - "Спартак".

Прямая трансляция матча "Арсенал" - "Спартак" – в пятницу, 1 декабря, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Арсенал": Габулов - К. Комбаров, Сунзу, Беляев, Григалава - Бурчану - Кангва, Чаушич, Горбатенко, Ткачев - Джорджевич.

"Спартак": Селихов - Ещенко, Кутепов, Боккетти, Джикия - Зобнин, Глушаков - Самедов, Луиз Адриану,Промес - Зе Луиш.

ПОТЕРИ: нет - Ананидзе, Д. Комбаров, Тигиев, Тимофеев (все - травма), Фернанду (дисквалификация).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Арсенал" дважды принимал "Спартак" в матчах премьер-лиги на своем поле и добыл две сухие победы с общим счетом 4:0.

Туляки пропустили всего 5 голов в восьми домашних матчах. Это лучший показатель в премьер-лиге.

Последняя победа "Спартака" в Туле в игре с "Арсеналом" датирована октябрем 1994 года. Тогда красно-белые обыграли "оружейников" в матче 1/16 финала Кубка России со счетом 1:0.

"Спартак" одержал всего 2 победы в девяти выездных матчах нынешнего чемпионата.

ПРОГНОЗ

Валерий КЕЧИНОВ, бывший полузащитник "Спартака" и "Сатурна":

0:1 "Спартак" на ходу, и не думаю, что он допустит в Туле осечку.

Андрей КУЗИЧЕВ, корреспондент "СЭ":

1:2 Действительно, чемпиону пора наконец-то выиграть в городе оружейников, где он прежде не только очков не набирал, но и не забивал.