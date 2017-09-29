Сегодня состоится матч 12-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и "Краснодаром". Встреча в Туле начнется в 19.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Арсенал" - "Краснодар"

Прогноз Winline – П1 4.29 – ​Н 3.31 – ​П2 1.84

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - "Краснодар".

Прямая трансляция матча "Арсенал" - "Краснодар" – в пятницу, 29 сентября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Арсенал": Габулов - К. Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес - Бурчану - Горбатенко, Чаушич, Ткачев, Александров - Джорджевич.

"Краснодар": Крицюк - Шишкин, Мартынович, Гранквист, Петров - Каборе, Газинский - Подберезкин, Перейра, Классон - Смолов.

ПОТЕРИ: Берхамов, Григалава (оба - травма), Шевченко (дисквалификация) - нет.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Арсенал" четыре раза встречался с "Краснодаром" в чемпионате России и не забил ни одного гола.

Три последних матчах "Арсенала" завершились с одинаковым счетом 1:0. Туляки обыграли "Динамо" и проиграли "Уфе" и "Тамбову" в 1/16 финал Кубка России.

В противостоянии с "Арсеналом" "быки" одержали три победы и один раз сыграли вничью.

"Краснодар" результативнее всех в премьер-лиге играет на выезде. Команда Игоря Шалимова забила 11 голов в шести матчах.

ПРОГНОЗ

Виктор БУЛАТОВ, трехкратный чемпион России в составе "Спартака":

1:2 Краснодарцы надеются реабилитироваться за поражение от "Зенита", к тому же в матчах с середняками на их полях они выглядят неплохо.

Евгений ЗЫРЯНКИН, обозреватель "СЭ":

0:1 В обороне обе команды способны сыграть надежно, а нападение у "Краснодара" посильнее, и это даст ему решающее преимущество.