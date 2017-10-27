Сегодня состоится матч 15-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и ЦСКА. Встреча в Туле начнется в 19.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Арсенал" - ЦСКА

Прогноз Winline – П1 4.85 – Н 3.33 – П2 1.74

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - ЦСКА.

Прямая трансляция матча "Арсенал" - ЦСКА – в пятницу, 27 октября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Арсенал": Габулов - К. Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес - Бурчану, Чаушич - Горбатенко, Максимов, Ткачев - Джорджевич.

ЦСКА: Акинфеев - Васин, В. Березуцкий, А. Березуцкий - Мариу Фернандес, Кучаев, Натхо, Головин, Щенников - Жамалетдинов, Витинью.

ПОТЕРИ: Александров, Сунзу (под вопросом) - Вернблум (дисквалификация).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Арсенал" четырежды встречался с ЦСКА и ни в одном из этих матчей не набрал очков. Все четыре поединка завершились поражениями тульского клуба.

В шести домашних матчах туляки набрал 10 очков. У ЦСКА, который провел на своем поле на одну игру больше – 11 баллов.

В прошлом сезоне ЦСКА добыл две сухих победы над "Арсеналом" с общим счетом 4:0.

ЦСКА меньше всех в премьер-лиге пропускает в выездных матчах. В шести играх на чужом поле армейцы пропустили всего 2 гола.

ПРОГНОЗ

Александр ГРИШИН, главный тренер юношеской сборной России, экс-полузащитник ЦСКА:

0:2 ЦСКА гораздо сильнее и индивидуально по игрокам, и по командным действиям. Армейцам нужно набирать очки с такими командами, чтобы остаться в чемпионской гонке.

Павел ГУРЕВИЧ, корреспондент "СЭ":

0:1 Голы красно-синим даются с трудом, за четыре последних встречи в чемпионате забит всего один мяч усилиями А.Березуцкого. Лишь за счет опыта и индивидуального мастерства красно-синим по силам одолеть крепкий "Арсенал".