Сегодня состоится матч 8-го тура чемпионата России между "Анжи" и "Уфой". Встреча в Каспийске начнется в 20.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Анжи" - "Уфа"

Прогноз Winline – П1 2,66 – Н 2,73– П2 2,96

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Анжи" - "Уфа".

Прямая трансляция матча "Анжи" - "Уфа" – в пятницу, 25 августа, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Анжи": Лория - Брызгалов, Фибель, Полуяхтов - Афонин - Тетрашвили, Хубулов, Маркелов, Яковлев, Мусалов - Лескано.

"Уфа": Беленов - Табидзе, Аликин, Живоглядов - Стоцкий, Пауревич, Ванек, Засеев, Йокич - Игбун, Фатаи.

ПОТЕРИ: Данченко (под вопросом) - нет.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

0 голов пропустил вратарь "Уфы" Александр Беленов в первых таймах. Зато после перерыва команда из Башкирии позволяла соперникам отличиться восемь раз.

10 очков набрала "Уфа" в матчах с "Анжи" в рамках премьер-лиги (+3=1-0, мячи 6-2). Больше очков (11) в высшем дивизионе уфимцам принесли только семь встреч со "Спартаком" (+3=2-2, мячи 10-9).

ПРОГНОЗ

Валерий НЕПОМНЯЩИЙ, известный российский тренер:

0:1 У махачкалинцев только появился новый тренер. А значит, сейчас между ним и футболистами идет процесс притирки, поиск путей для выхода из игрового кризиса. У "Уфы" это позади: есть свой рисунок, свои игровые принципы. И хотя она мало забивает, на один гол гости, думаю, наиграют.

Александр ЛЬВОВ, обозреватель "СЭ":

1:1 Рука не поднимается отдать предпочтение одной из двух команд моих друзей – неистового президента Османа Кадиева и растущего тренера Сергея Семака. А потому быть ничьей.