Сегодня состоится матч 17-го тура чемпионата России между "Анжи" и "Локомотивом". Встреча в Каспийске начнется в 14.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Анжи" - "Локомотив"

Прогноз Winline – П1 4.21 – Н 3.24 – П2 1.87

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Анжи" - "Локомотив".

Прямая трансляция матча "Анжи" - "Локомотив" – в воскресенье, 19 ноября, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Анжи": Лория - Тетрашвили, Брызгалов, Самарджич, Армаш - Гулиев, Бакаев - Данченко, Кацаев, Яковлев - Прудников.

"Локомотив": Медведев - Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Рыбус - И. Денисов, Тарасов - Ант. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш - Фарфан.

ПОТЕРИ: Мусалов, Хадарцев (оба - травма), Маркелов (дисквалификация), Липартия (под вопросом) - Чорлука, Ари (оба - травма), Гильерме, Маргасов, Эдер (все - под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

В последний раз "Анжи" выигрывал на своем поле у "Локомотива" в мае 2013 года. После этого команды провели 3 матча в Дагестане – в двух была зафиксирована ничья и один раз победили железнодорожники.

В этом сезоне "Анжи" одержал всего 4 победы, 3 из них – на своем поле.

1 гол забил "Локомотив", тренируемый Юрием Семиным, в Махачкале (+1=2-2, мячи 1-2). Единственный точный удар в 2009 году записал на свой счет Дмитрий Сычев. В 2000 и 2001 годах железнодорожники в столице Дагестана уступили, а в 2002-м и 2017-м – добились нулевой ничьей.

В текущем сезоне премьер-лиги “Локомотив” проиграл только один выездной матч – "Уфе".

ПРОГНОЗ

Анатолий БЫШОВЕЦ, экс-главный тренер сборной России:

0:1 Грешно не поставить на "Локо". Команда по многим компонентам выше соперника -прежде всего, по уровню футболистов. Железнодорожники победят с минимальным счетом.

Сергей ЕГОРОВ, обозреватель "СЭ":

1:1 Как тонко подметил Андрей Талалаев, в российском футболе на первых местах идут команды, в штате которых трудятся бывшие судьи. У "Локо" начальник команды Станислав Сухина, и полагаю, его высочайший авторитет позволит команде Юрия Семина избежать тех проблем с судейством, которые недавно возникли в Каспийске у "Арсенала".