Сегодня состоится матч 11-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "СКА-Хабаровск". Встреча в Перми начнется в 17.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Амкар" - "СКА-Хабаровск"

Прогноз Winline – П1 1.61 – Н 3.20 – П2 6.78

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Амкар" - "СКА-Хабаровск".

Прямая трансляция матча "Амкар" - "СКА-Хабаровск" – в понедельник, 25 сентября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Амкар": Нигматуллин - Милькович, Конде, Белоруков, Зайцев, Занев - Рязанцев, Гащенков, Идову - Комолов - Бодул.

"СКА-Хабаровск": Довбня - Савичев, Пуцко, Эдиев, Димидко, Наваловский - Дедечко - Габулов, Карасев, Казанков - Маркович.

ПОТЕРИ: Гасилин, Огуде, Форбс (все - травма) - нет.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Амкар" четыре раза встречался с хабаровчанами в рамках первого дивизиона в 2002 и 2003 годах. Трижды соперники играли вничью и один раз выиграли пермяки.

Команда Гаджи Гаджиева хуже всех в премьер-лиге выступает на своем поле. В четырех матчах "Амкар" набрал лишь одно очко.

Хабаровчане ни разу не выигрывали у "Амкара" в Перми. В двух матчах зафиксирована одна ничья и одна победа хозяев.

Ничейная серия "СКА-Хабаровск" продолжается с 13 августа и достигла пяти матчей.

ПРОГНОЗ

Дмитрий РАДЧЕНКО, экс-форвард "Зенита", "Спартака" и сборной России:

2:0 Пермяки плохо начали сезон, но у них опытнейший тренер. Гаджи Гаджиев знает, как выходить из трудных ситуаций. В последних матчах "Амкар" прибавляет.

Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент "СЭ":

1:0 Гаджиев поможет хабаровчанам прервать ничейную серию. Правда армейцам такой вариант вряд ли понравится.