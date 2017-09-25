Сегодня состоится матч 11-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "СКА-Хабаровск". Встреча в Перми начнется в 17.00 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Амкар" - "СКА-Хабаровск"
Прогноз Winline – П1 1.61 – Н 3.20 – П2 6.78
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Амкар" - "СКА-Хабаровск".
Прямая трансляция матча "Амкар" - "СКА-Хабаровск" – в понедельник, 25 сентября, на канале "Наш футбол".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Амкар": Нигматуллин - Милькович, Конде, Белоруков, Зайцев, Занев - Рязанцев, Гащенков, Идову - Комолов - Бодул.
"СКА-Хабаровск": Довбня - Савичев, Пуцко, Эдиев, Димидко, Наваловский - Дедечко - Габулов, Карасев, Казанков - Маркович.
ПОТЕРИ: Гасилин, Огуде, Форбс (все - травма) - нет.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
"Амкар" четыре раза встречался с хабаровчанами в рамках первого дивизиона в 2002 и 2003 годах. Трижды соперники играли вничью и один раз выиграли пермяки.
Команда Гаджи Гаджиева хуже всех в премьер-лиге выступает на своем поле. В четырех матчах "Амкар" набрал лишь одно очко.
Хабаровчане ни разу не выигрывали у "Амкара" в Перми. В двух матчах зафиксирована одна ничья и одна победа хозяев.
Ничейная серия "СКА-Хабаровск" продолжается с 13 августа и достигла пяти матчей.
ПРОГНОЗ
Дмитрий РАДЧЕНКО, экс-форвард "Зенита", "Спартака" и сборной России:
2:0 Пермяки плохо начали сезон, но у них опытнейший тренер. Гаджи Гаджиев знает, как выходить из трудных ситуаций. В последних матчах "Амкар" прибавляет.
Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент "СЭ":
1:0 Гаджиев поможет хабаровчанам прервать ничейную серию. Правда армейцам такой вариант вряд ли понравится.