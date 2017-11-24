Сегодня состоится матч 18-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Динамо". Встреча в Перми начнется в 17.30 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Амкар" - "Динамо"
Прогноз Winline – П1 2.38 – Н 2.66 – П2 3.51
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Амкар" - "Динамо".
Прямая трансляция матча "Амкар" - "Динамо" – в пятницу, 24 ноября, на канале "Наш футбол".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Амкар": Нигматуллин - Конде, Занев, Зайцев - Гол - Милькович, Огуде, Гащенков, Шаваев, Комолов - Прокофьев.
"Динамо": Шунин - Козлов, Хольмен, Шуньич, С. Терехов - Сапета, Соснин - Темников, Зотов, Ташаев - Луценко.
ПОТЕРИ: Гасилин, Рязанцев (оба - травма), Белоруков, Идову (оба - дисквалификация), Костюков (под вопросом) - Панченко (травма).
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
"Амкар" не проигрывает "Динамо" на своем поле с 2010 года. За это время пермяки добыли две победы и трижды сыграли вничью.
Команда Гаджи Гаджиева хуже всех в премьер-лиге играет дома. В 8 матчах пермяки набрали всего лишь 6 очков.
В последних двух встречах с "Амкаром" динамовцы не пропустили ни одного мяча. В апреле 2016 года соперники сыграли вничью 0:0, а в первом круге нынешнего чемпионата бело-голубые победили 3:0.
В восьми выездных матчах нынешнего сезона премьер-лиги "Динамо" одержало всего одну победу.
ПРОГНОЗ
Борис ИГНАТЬЕВ, бывший главный тренер сборной России:
1:0 Пермяки оставили хорошее впечатление и в домашней игре наверняка воспользуются шансом подняться в таблице. На выезде "Динамо" не сможет организовать уверенного сопротивления, которое удается в Химках.
Евгений БЕЛОУСОВ, корреспондент "СЭ":
1:1 В последних матчах года очки нужны каждому, и близкие по классу соперники разойдутся миром.