Сегодня состоится матч 18-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Динамо". Встреча в Перми начнется в 17.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Амкар" - "Динамо"

Прогноз Winline – П1 2.38 – Н 2.66 – П2 3.51

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Амкар" - "Динамо".

Прямая трансляция матча "Амкар" - "Динамо" – в пятницу, 24 ноября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Амкар": Нигматуллин - Конде, Занев, Зайцев - Гол - Милькович, Огуде, Гащенков, Шаваев, Комолов - Прокофьев.

"Динамо": Шунин - Козлов, Хольмен, Шуньич, С. Терехов - Сапета, Соснин - Темников, Зотов, Ташаев - Луценко.

ПОТЕРИ: Гасилин, Рязанцев (оба - травма), Белоруков, Идову (оба - дисквалификация), Костюков (под вопросом) - Панченко (травма).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Амкар" не проигрывает "Динамо" на своем поле с 2010 года. За это время пермяки добыли две победы и трижды сыграли вничью.

Команда Гаджи Гаджиева хуже всех в премьер-лиге играет дома. В 8 матчах пермяки набрали всего лишь 6 очков.

В последних двух встречах с "Амкаром" динамовцы не пропустили ни одного мяча. В апреле 2016 года соперники сыграли вничью 0:0, а в первом круге нынешнего чемпионата бело-голубые победили 3:0.

В восьми выездных матчах нынешнего сезона премьер-лиги "Динамо" одержало всего одну победу.

ПРОГНОЗ

Борис ИГНАТЬЕВ, бывший главный тренер сборной России:

1:0 Пермяки оставили хорошее впечатление и в домашней игре наверняка воспользуются шансом подняться в таблице. На выезде "Динамо" не сможет организовать уверенного сопротивления, которое удается в Химках.

Евгений БЕЛОУСОВ, корреспондент "СЭ":

1:1 В последних матчах года очки нужны каждому, и близкие по классу соперники разойдутся миром.