Сегодня состоится матч 13-го тура чемпионата России между "Ахматом" и "Спартаком". Встреча в Грозном начнется в 19.30.
Котировки букмекеров на матч "Ахмат" - "Спартак"
Прогноз Winline – П1 3.07 – Н 3.20 – П2 2.26
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ахмат" - "Спартак".
Прямая трансляция матча "Ахмат" - "Спартак" – в пятницу, 13 октября, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Ахмат": Городов - Уциев, Родолфу, Семенов, Анхель, Мохаммади - Лео Жаба, Бериша, Исмаэл, Митришев - Садаев.
"Спартак": Селихов - Ещенко, Кутепов, Джикия, Комбаров - Фернанду - Самедов, Педро Роша, Попов, Мельгарехо - Луиз Адриану.
ПОТЕРИ: Иванов, Гиголаев (оба - травма), Швец (дисквалификация) - Зе Луиш, Зобнин, Ребров, Тигиев, Ананидзе, Тимофеев (все - травма).
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
Грозненцы проиграли "Спартаку" три последних матча с общим счетом 0:7.
"Ахмат" – одна из самых бескомпромиссных команд премьер-лиги. В 12-ти матчах грозненцы лишь дважды сыграли вничью.
В прошлом году "Спартак" обыграл грозненцев на их поле впервые за 5 лет. До этого красно-белые потерпели четыре поражения подряд в выездных матчах с "Тереком".
"Спартак" не одержал ни одной выездной победы в текущем сезоне. В шести матчах красно-белые 4 раза сыграли вничью и дважды уступили.
ПРОГНОЗ
Сергей КИРЬЯКОВ, бывший нападающий сборной России:
1:1 Думаю, нас ждет упорная борьба. "Ахмат" традиционно силен дома, а "Спартак" все еще испытывает сложности. Тем не менее, будет боевая ничья.
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, заместитель шефа отдела: футбола "СЭ":
1:2 Олег Кононов знает, как играть против "Спартака" – но не против Массимо Карреры. Ставлю на красно-белых, так как грозненцы еще более нестабильны.