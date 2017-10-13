Сегодня состоится матч 13-го тура чемпионата России между "Ахматом" и "Спартаком". Встреча в Грозном начнется в 19.30.

Котировки букмекеров на матч "Ахмат" - "Спартак"

Прогноз Winline – П1 3.07 – Н 3.20 – П2 2.26

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ахмат" - "Спартак".

Прямая трансляция матча "Ахмат" - "Спартак" – в пятницу, 13 октября, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Ахмат": Городов - Уциев, Родолфу, Семенов, Анхель, Мохаммади - Лео Жаба, Бериша, Исмаэл, Митришев - Садаев.

"Спартак": Селихов - Ещенко, Кутепов, Джикия, Комбаров - Фернанду - Самедов, Педро Роша, Попов, Мельгарехо - Луиз Адриану.

ПОТЕРИ: Иванов, Гиголаев (оба - травма), Швец (дисквалификация) - Зе Луиш, Зобнин, Ребров, Тигиев, Ананидзе, Тимофеев (все - травма).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Грозненцы проиграли "Спартаку" три последних матча с общим счетом 0:7.

"Ахмат" – одна из самых бескомпромиссных команд премьер-лиги. В 12-ти матчах грозненцы лишь дважды сыграли вничью.

В прошлом году "Спартак" обыграл грозненцев на их поле впервые за 5 лет. До этого красно-белые потерпели четыре поражения подряд в выездных матчах с "Тереком".

"Спартак" не одержал ни одной выездной победы в текущем сезоне. В шести матчах красно-белые 4 раза сыграли вничью и дважды уступили.

ПРОГНОЗ

Сергей КИРЬЯКОВ, бывший нападающий сборной России:

1:1 Думаю, нас ждет упорная борьба. "Ахмат" традиционно силен дома, а "Спартак" все еще испытывает сложности. Тем не менее, будет боевая ничья.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, заместитель шефа отдела: футбола "СЭ":

1:2 Олег Кононов знает, как играть против "Спартака" – но не против Массимо Карреры. Ставлю на красно-белых, так как грозненцы еще более нестабильны.