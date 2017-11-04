Сегодня состоится матч 16-го тура чемпионата России между "Ахматом" и "Ростовом". Встреча в Грозном начнется в 19.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Ахмат" - "Ростов"

Прогноз Winline – П1 2.34 – Н 2.83 – П2 3.33

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ахмат" - "Ростов".

Прямая трансляция матча "Ахмат" - "Ростов" – в субботу, 4 ноября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Ахмат": Городов - Уциев, Родолфу, Семенов, Анхель, Плиев - Митришев, Исмаэл, Швец, Лео Жаба - Садаев.

"Ростов": Песьяков - Паршивлюк, Ингасон, Макеев, Вилюш, Устинов - Ионов, Гацкан, Маер, Думбья - Бухаров.

ПОТЕРИ: Гиголаев, Иванов, Мухаммади (все - травма), Бериша (дисквалификация) - Дядюн, Калачев, Могилевец, Юсупов (все - травма).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Проиграв "Ростову" на финише позапрошлого сезона, "Ахмат"набрал семь очков в последних трех матчах с дончанами (+2=1).

Безвыигрышная серия донской команды достигла девяти туров (=5-4). Команда не побеждает с 12 августа, когда у нее была другая серия – из четырех выигрышей.

ПРОГНОЗ

Сергей ТАШУЕВ, бывший тренер "Краснодара", "Анжи" и "Кубани":

1:1 Проблемы "Ахмата" кроются прежде всего в атаке, мало моментов создается, взаимодействия еще однозначно не отлажены. Команда практически новая, много молодых ребят, в том числе бразильцев. Поэтому и игра такая – со множеством ошибок. У "Ростова" тоже выдалась сложная серия без побед.

Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент "СЭ":

0:1 У "Ахмата" непростой период, и отставка Кононова вряд ли может позитивно сказаться на команде в ближайшем матче. "Ростов" же, имея не самые лучшие результаты в последних турах, в матче со "Спартаком" показал, что способен выгрызать очки даже у столь грозного соперника. Считаю, у гостей больше шансов на победу.