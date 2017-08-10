Сегодня состоится матч 5-го тура чемпионата России между "Ахматом" и "Краснодаром"​. Встреча в Грозном начнется в 20.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Ахмат" - "Краснодар"

Прогноз Winline – П1 2.35 – Н 3.02 – П2 3.10

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ахмат" - "Краснодар".

Прямая трансляция матча "Ахмат" - "Краснодар" - в четверг, 10 августа, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Ахмат": Городов - Семенов, Анхель, Родолфу - Уциев, Филиппе Сампайо, Иванов, Мохаммади - Лео Жаба, Митришев - Садаев.

"Краснодар": Синицын - Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес - Каборе, Газинский - Перейра, Классон, Подберезкин - Жоаузинью.

ПОТЕРИ: Балай, Мбенг (оба - травма), Роши (под вопросом) - Крицюк, Лаборде, Смолов, Окриашвили (все - травма).

ПРОГНОЗ

Александр МОСТОВОЙ, экс-полузащитник сборной России:

1:1 Здесь жду ничейного результата. В Грозном никому не бывает легко, тем более "Ахмат" всерьез нацелился на еврокубки. Однако обыграть свою прошлую команду Кононов не сможет.

Филипп ПАПЕНКОВ, корреспондент "СЭ":

2:1 Кононов против "Краснодара" – это любопытно. Дома "Ахмат" по традиции будет действовать смело, с шашками наголо. "Краснодару" такой футбол тоже по душе, но победят хозяева. Во-первых, Смолов по-прежнему вне игры. Во-вторых, зритель в Грозном – больше чем зритель.