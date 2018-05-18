Костюм дня. Смолов в "Вечернем Урганте"

Нападающий сборной России Федор Смолов стал гостем программы "Вечерний Ургант". Об этом форвард "Краснодара" сообщил в своем Инстаграме, выложив фотографию с телеведущим Иваном Ургантом.
Подпись к снимку такая: "Сегодня "Вечерний Ургант". Будет весело". Программа начнется в 23.25 по московскому времени.
Millwall82
Помнится на Евро16, сборная ходила на "Что? Где? Когда?", плохая примета оказалась, ходить на 1 канал. Глушаков лакал самогон прямо из банки. И где он теперь? Карма все же, за адскую пропаганду на этом членовом канале. Эрнст явно слуга Сатаны.
21:09
jeltaagazetenka
смолов опять начал с бабами тусить по телеку светиться как итог сбавил в бомбардирстве
17:26
shpasic
подготовка сборной, смотрю, идёт полным ходом. в ЧГК в этом году играют?
15:30