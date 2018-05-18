Костюм дня. Смолов в "Вечернем Урганте"

Нападающий сборной России Федор Смолов стал гостем программы "Вечерний Ургант". Об этом форвард "Краснодара" сообщил в своем Инстаграме, выложив фотографию с телеведущим Иваном Ургантом.

Подпись к снимку такая: "Сегодня "Вечерний Ургант". Будет весело". Программа начнется в 23.25 по московскому времени.