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Костюм дня. Смолов в "Вечернем Урганте"

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Нападающий сборной России Федор Смолов стал гостем программы "Вечерний Ургант". Об этом форвард "Краснодара" сообщил в своем Инстаграме, выложив фотографию с телеведущим Иваном Ургантом.

Подпись к снимку такая: "Сегодня "Вечерний Ургант". Будет весело". Программа начнется в 23.25 по московскому времени.

 

Сегодня @vecherniy_urgant Будет весело🤪

Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10) 18 Май 2018 в 4:43 PDT

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Millwall82

Помнится на Евро16, сборная ходила на "Что? Где? Когда?", плохая примета оказалась, ходить на 1 канал. Глушаков лакал самогон прямо из банки. И где он теперь? Карма все же, за адскую пропаганду на этом членовом канале. Эрнст явно слуга Сатаны.

21:09

jeltaagazetenka

смолов опять начал с бабами тусить по телеку светиться как итог сбавил в бомбардирстве

17:26

shpasic

подготовка сборной, смотрю, идёт полным ходом. в ЧГК в этом году играют?

15:30

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