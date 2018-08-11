Костюков стал автором первого гола "Енисея" в чемпионате России

"Енисей" открыл счет в матче 3-го тура Российской премьер-лиги с ЦСКА. На 58-й минуте отличился Михаил Костюков. Красноярцы забили первый мяч в истории РПЛ. Для "Енисея" нынешний розыгрыш турнира - дебютный.

После проникающей передачи Дарко Бодула Костюков стремительно убежал в штрафную от Никиты Чернова и пробил над Игорем Акинфеевым под перекладину.

Ранее с поля был удален Кирилл Набабкин.

"Енисей" – ЦСКА: онлайн-трансляция матча