Костюков - лучший игрок "Енисея" в августе

"Енисей" в Твиттере сообщил, что лучшим игроком команды в августе по версии болельщиков стал нападающий Михаил Костюков. Форвард принял участие в четырех матчах, забив 2 гола. Один из этих мячей стал для красноярцев первым в премьер-лиге.

"Енисей" после шести туров занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 5 очков. В 7-м туре команда Дмитрия Аленичева на выезде сыграет с "Рубином" (15 сентября, начало - 14.00 по московскому времени).

Нападающий "Енисея" Михаил Костюков признан лучшим игроком августа по версии болельщиков. 27-летний футболист в минувшем месяце провел 4 матча и забил 2 гола, один из которых стал первым для красноярской команды в Российской Премьер-Лиге. pic.twitter.com/UXott0olOo – ФК "Енисей" (@FCEnisey) 12 сентября 2018 г.

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