17:28 | Футбол — РПЛ

Костюков - лучший игрок "Енисея" в августе

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"Енисей" в Твиттере сообщил, что лучшим игроком команды в августе по версии болельщиков стал нападающий Михаил Костюков. Форвард принял участие в четырех матчах, забив 2 гола. Один из этих мячей стал для красноярцев первым в премьер-лиге.

"Енисей" после шести туров занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 5 очков. В 7-м туре команда Дмитрия Аленичева на выезде сыграет с "Рубином" (15 сентября, начало - 14.00 по московскому времени).

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
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