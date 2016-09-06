"Кошице" арендовал двух игроков у "Зенита"

"Зенит" объявил о том, что два игрока молодежного состава на правах аренды продолжат карьеру в Словакии. Как сообщает пресс-служба клуба, "Кошице" арендовал нападающего Никиту Андреева и полузащитника Сергея Иванова​. Соглашение рассчитано на один сезон. Первый сыграл в четырех матчах молодежного первенства в этом сезоне и отметился одним забитым мячом, а второй забил 2 гола в 5 встречах.