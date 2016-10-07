22:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Кошельников вошел в состав попечительского совета "Арсенала"

0
0
0
 
Новый президент тульского "Арсенала" Гурам АДЖОЕВ.Гурам Аджоев: "Я не увольнял Павлова из "Арсенала"

Бывший президент "Арсенала" Петр Кошельников вошел в состав попечительского совета команды. На днях новым президентом клуба был назначен Гурам Аджоев, который с 2013 по 2015 год занимал должность спортивного директора в "Динамо".

– Я продолжаю работать в "Арсенале", но уже в качестве члена Попечительского совета клуба, – цитирует пресс-служба команды Кошельникова. – Прежде на общественных началах являлся президентом "Арсенала", однако футбол отнимал слишком много времени от моей основной деятельности в должности председателя Счетной палаты Тульской области. Особенно сложно стало совмещать две должности с возвращением "Арсенала" в премьер-лигу.

Хочу обратить внимание, что все кадровые перестановки в "Арсенале", произошедшие на днях, не имеют политической подоплеки, но призваны четко выстроить работу в клубе и способствовать повышению спортивных результатов команды в РФПЛ. Новым президентом "Арсенала" стал Гурам Захарович Аджоев, человек футбольный по своей сути, в прошлом незаурядный футболист. Я же в качестве члена Попечительского совета буду способствовать дальнейшему развитию клуба и популяризации футбола в тульском регионе.

Дополнительная информация

http://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/petr-koshelnikov-voshel-v-sostav-popechitelskogo-soveta-pfk-arsenal/

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ