Кошельников вошел в состав попечительского совета "Арсенала"

Бывший президент "Арсенала" Петр Кошельников вошел в состав попечительского совета команды. На днях новым президентом клуба был назначен Гурам Аджоев, который с 2013 по 2015 год занимал должность спортивного директора в "Динамо".

– Я продолжаю работать в "Арсенале", но уже в качестве члена Попечительского совета клуба, – цитирует пресс-служба команды Кошельникова. – Прежде на общественных началах являлся президентом "Арсенала", однако футбол отнимал слишком много времени от моей основной деятельности в должности председателя Счетной палаты Тульской области. Особенно сложно стало совмещать две должности с возвращением "Арсенала" в премьер-лигу.

Хочу обратить внимание, что все кадровые перестановки в "Арсенале", произошедшие на днях, не имеют политической подоплеки, но призваны четко выстроить работу в клубе и способствовать повышению спортивных результатов команды в РФПЛ. Новым президентом "Арсенала" стал Гурам Захарович Аджоев, человек футбольный по своей сути, в прошлом незаурядный футболист. Я же в качестве члена Попечительского совета буду способствовать дальнейшему развитию клуба и популяризации футбола в тульском регионе.