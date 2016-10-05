Кошельников сам решил покинуть пост президента "Арсенала"

Бывший президент "Арсенала" Петр Кошельников подчеркнул, что самостоятельно принял решение об освобождении занимаемой должности из-за недостатка времени. При этом он отметил, что продолжит помогать команде на общественных началах. Ранее сообщалось, что новым президентом назначен Гурам Аджоев.

- Я сам решил, добровольно, - приводит ТАСС слова Кошельникова. - Понимаете, здесь небольшая коллизия: все-таки клуб в премьер-лиге и требует очень-очень много времени, я не смогу заниматься им факультативно, ведь я еще председатель Счетной палаты Тульской области, это госдолжность, и, конечно, совмещать очень тяжело. Но это не означает, что я самоустраняюсь и не буду помогать клубу, продолжу ему помогать на общественных началах. Просто будет человек, который будет этим постоянно заниматься.

Безусловно, предложение о смене (главного тренера. - Прим. "СЭ") высказал новый президент, но я не хочу сказать, что с чем-то Павлов не справился; хотел бы сказать ему добрые слова и спасибо. Но есть определенный нюанс, как и в любом спортивном клубе. Может быть, наступает момент, когда надо делать что-то по-другому; никакого провала не было, но...

Мы вчера с ним все обсудили, обговорили, полюбовно, считаю Сергея Александровича хорошим товарищем. Это без всяких преувеличений. С ним было интересно работать, обсуждать, спорить, он очень опытный специалист.

Как ранее сообщал "СЭ", новым спортивным директором туляков может стать Игорь Семшов.

- На самом деле здесь команда еще формируется, поэтому никаких вариантов еще нет, - сказал Кошельников. - Официально можно сказать только то, что президентом клуба стал Гурам Аджоев.